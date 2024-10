Zimnica – jesenja čarolija u tegli

Septembar je mesec koji u domaćinstvima započinje sezonu pripreme zimnice, kao tradicija koja se prenosi s generacije na generaciju. Kiseljenje, kuvanje džemova, ajvara i raznih salata predstavlja ritual koji ne samo da obezbeđuje domaće proizvode tokom zime, već nosi i duh zajedništva i topline doma

Zimnica je nekada bila način da se sačuva sveže povrće i voće u vreme kada frižideri nisu bili dostupni. Danas , iako imamo moderne uređaje za čuvanje hrane, mnogi i dalje biraju tradicionalne metode poput konzerviranja u teglicama. Recepti se kreću od dobro poznatih kiselih krastavaca i ajvara, do inovacija poput slatko-kiselih paprika i džemova sa egzotičnim začinima.

Domaća zimnica se razlikuje po ukusu, kvalitetu i pažnji koja se ulaže u njen nastanak. Svaka teglica sadrži specifične arome i mirise sezone, a povrće i voće se često biraju pažljivo na pijacama ili iz sopstvenih bašti. Upravo zbog toga mnogi smatraju da zimnica iz domaće kuhinje nema premca u odnosu na industrijske proizvode.

Priprema zimnice je i ekološki odgovorna praksa, jer smanjuje količinu otpada i korišćenje ambalaže. Pored toga, dugoročno donosi uštedu, jer je mnogo povoljnije napraviti sopstvene proizvode nego kupovati gotove tokom zimskih meseci. Takođe , domaća zimnica je često zdravija opcija jer ne sadrži veštačke aditive ni konzervanse.

Kako temperature budu padale, a police budu punije teglicama i flašama raznih poslastica, zima će postati toplija, a obrok bogatiji, zahvaljujući trudu uloženom tokom jeseni. Zimnica ostaje simbol ukusa tradicije, domaćinstva i brige za porodicu.

Ajvar – Kralj zimnice

Ajvar je neizostavan deo zimnice, često nazivan kraljem zimskih trpeza. Pravi se od pečene crvene paprike, uz dodatak patlidžana, belog luka i ulja. NJegova priprema zahteva puno vremena i pažnje, ali je rezultat bogat, kremast namaz koji se koristi uz hleb, meso, pa čak i kao dodatak u jelima.

Kiseli krastavci

Hrskavi , kiseli krastavci su omiljena zimnica koja se koristi kao prilog uz gotovo svaki obrok. NJihova priprema uključuje sirće, vodu, šećer, so i različite začine poput bibera i belog luka, a po želji se mogu dodati i ljute papričice za pikantniji ukus.

Turšija

Turšija je miks različitih vrsta povrća koje se kiseli u slanoj vodi. Najčešće se koristi kupus, karfiol, šargarepa, zelene paprike i krastavci. Turšija je popularna jer je lako dostupna tokom cele zime, a njen osvežavajući ukus je savršen uz glavna jela, posebno uz masnija i teža jela.

Kiseli kupus

Kiseli kupus je možda najpoznatiji po tome što je osnova za jelo poput sarme, ali se često jede i kao prilog. Priprema podrazumeva fermentaciju glavica kupusa u slanoj vodi, a proces traje nekoliko nedelja, ali rezultat je zimska poslastica bogata vitaminom C.

Pekmez i džemovi

Zimnica ne bi bila kompletna bez slatkih proizvoda. Pekmez od šljiva, džemovi od kajsija, jagoda ili malina su neizostavni deo zimskih doručaka. Ove poslastice se pripremaju kuvanjem voća sa šećerom, a često se dodaju i začini poput cimeta ili vanile za bogatiji ukus.

Kompot

Kompot je osvežavajuće piće i desert u jednom, pravi se od različitog voća poput breskvi, krušaka, višanja i trešanja. Voće se kuva u šećernom sirupu, a zatim se skladišti u tegle. Kompot je odličan kao desert, posebno tokom zimskih praznika.

Paprika u ulju

Pečena ili kuvana paprika u ulju je još jedan tradicionalni recept za zimnicu. Paprike se prvo ispeku ili prokuvaju, a zatim se slažu u tegle sa belim lukom, peršunom i uljem. Ova salata je odlična uz razna jela ili kao predjelo.

LJutenica u štapićima

Za ljubitelje začinjenih ukusa, ljutenica i pinđur su odlične alternative ajvaru. LJutenica se pravi od paprike, paradajza, patlidžana i ljutih papričica, dok je pinđur sličan ajvaru, ali sa dodatkom paradajza. Ovi namazi su idealni za one koji preferiraju malo više pikantnosti u svojoj zimnici.

Razne salate i mešavine

Pored klasične turšije, mnogi prave i različite vrste salata u teglama, poput mešavine šargarepe, krastavaca, paprike i luka, začinjene sirćetom i uljem. Ove salate su osvežavajuće i gotove za posluživanje u svakom trenutku.

Suvo voće i povrće

Sušenje voća i povrća je drevna metoda čuvanja hrane. Jabuke, kruške, šljive, ali i paradajz, bundeve i gljive su često sušeni i čuvaju se za upotrebu tokom zime, kada svežih proizvoda nema u izobilju.

Recept za domaći ajvar

Ajvar je nezaobilazna stavka na mnogim trpezama tokom zimskih meseci. NJegov bogat ukus odlično se slaže sa hlebom, mesom ili sirom, a evo recepta kako ga možete pripremiti kod kuće.

Sastojci:

– 10 kg crvene paprike kvalitetne (kurtovka)

– 2 kg ljutih crvenih papričica, po ukusu

– 1l ulja

– 1-2 kašike esencije ili sirće,

– beli luk,

– so

Priprema: Papriku lepo oprati, osušiti krpom i peći sa svih strana, najbolje na šporetu ili kubetu. Pečenu vruću papriku stavljati u najlon kese i vezati da se paprika malo poduspari kako bi se lakše ljuštila. Papriku osuštiti pažljivo, odstraniti i peteljke i semenke. Oljuštene stavljati u rešetkastu posudu, koja je na nekoj kofi, kako bi se paprika lepo ocedila od vode i ostaviti preko noći. Paprika može i da stoji u mrežastim džakovima koji vise. Sutradan papriku samleti na mašini za meso (neko papriku i cepka). Staviti u veliku šerpu sa 1/2 l ulja. Stalno mešati da ne zagori, jer je velika količina. Na pola kuvanja, upržiti drugu polovinu ulja, ulje da bude vrelo i nastaviti sa mešanjem dok se ajvar ne skuva, ne ispari sva preostala voda i ne postigne željenu gustinu. Kada varjačom prođete kroz ajvar na dno šerpe treba da ostane trag. Pre nego što šerpu skinete sa vatre dodati 1-2 kašike esencije i promešati. Neko ukuvanom, gotovom ajvaru, doda i konzervans (kesice od 10). Promešati i vruć ajvar stavljati u vruće tegle zagrejane u rerni. Tegle puniti kašikom, povremeno izlupati kašikom ajvar u tegli, dok ih punite, kako ne bi ostali mehurići. Tegle zatvoriti vrućim poklopcima i odložiti na mračno mesto.

Anketa:

Pitali smo sugrađane da li spremaju zimnicu i koliko im to predstavlja finansijski izazov u poređenju sa ranijim godinama.

-Zimnicu spremam svake godine, najviše ajvar i kisele krastavce. Primetila sam da su paprike ove godine skuplje nego pre, ali ne mogu da zamislim zimu bez domaćih proizvoda. Ipak , cena povrća i začina je porasla, pa sada pažljivije planiram količine – istakla je Milica (45).

-Obavezno! Paprike , patlidžan, turšiju, sve pravim sama. Iako su poskupeli sastojci, smatram da je to ipak isplativije nego da kupujem gotovu zimnicu. Pored toga, znam šta unosim u svoju hranu, nema aditiva i konzervansa – rekla je Slavica (53).

-Priznajem da ne pravim zimnicu, nemam vremena za to. Moji roditelji i dalje prave ajvar i džem, i često nam pošalju, ali iskreno, uvek kupim gotove proizvode u prodavnici. Mislim da je danas jednostavnije tako, iako znam da je domaće kvalitetnije. Više se oslanjam na kupovne verzije, ali cenim ljude koji i dalje održavaju tu tradiciju – kaže Marko (29).

– Ja živim u studentskom domu, pa ne mogu da pravim zimnicu, ali moja baka i mama svake godine šalju teglice. Ajvar i slatko od dunja su mi omiljeni. Ne znam da li ću se jednog dana baviti time, ali mislim da je lepo imati nešto domaće, čak i u ovim modernim vremenima – objsnila nam je Irena (22).

– Moja supruga se uvek potrudi da napravi ajvar, iako je to ogroman posao. Kupujemo povrće na pijaci i spremamo sve tokom vikenda. Mislim da je to više navika i osećaj doma, nego stvarna potreba, jer su prodavnice prepune gotovih proizvoda. Ipak , ništa ne može da zameni domaći ukus, i to je nešto što želimo da prenesemo i našoj deci – naveo je Nikola (47).

Priredile: Marija Milošević i Tamara Stanković

Naslovna slika: Shutterstock