Jana Krupniković – svestrana i uspešna

Da je biti talentovan i jednako dobar i u prirodnim i u društvenim naukama moguće, pokazuje primer Jane Krupniković, učenice OŠ „Jovan Popović“. Izuzetan uspeh tokom školovanja, brojne nagrade na takmičenjima iz matematike, srpskog jezika, fizike, hemije i geografije predodredile su ovu učenicu za još jednu nagradu – Vidovdansku pohvalu Grada Kruševca

– Vidovdansko priznanje mnogo znači, jer ono pokazuje da se cene prave vrednosti. Meni je lično drago zbog ove nagrade, sigurno će mi značiti za nastavak školovanja, ali mislim da je to lep primer i za ostale-kaže Jana Krupniković.

U šestom razredu, osvojila je drugo mesto na republičkom takmičenju iz fizike i matematike, a na okružnom iz srpskog, koje je najveći nivo takmičenja za taj uzrast – prvo mesto. Tokom sedmog razreda, učestovala je na pet takmičenja, i iz svih pet (matematika, fizika, hemija, geografija, srpski jezik) osvojila prvo mesto na opštinskom nivou. Neka od ovih takmičenja bila su u istom danu, što uspeh čini još većim. Na okružnom je osvojila prva mesta iz srpskog jezika, matematike i hemije, dok je iz fizike osvojila drugo, čime se plasirala na četiri republička takmičenja. Treću nagradu osvojila je na državnom takmičenju iz matematike i fizike. Kako kaže, marljivo se spremala, svakodnevno je vežbala samostalno i sa nastavnicima, a veliku podršku pružili su joj i roditelji.

– Trudim se da izdvojim vremena i za školu i za privatne obaveze, važno je lepo organizovati vreme. Naravno, kad se približi takmičenje onda se malo više potrudim, to je normalno, u takvim situacijama deluje kao da se neke stvari žrtvuju zbog škole, ali se to na kraju uvek isplati. Inače, u slobodno vreme volim da čitam knjige, slušam muziku, i izlazim sa društvom.

Prvo takmičenje na koje je otišla je bilo iz matematike, i to u nižim razredima osnovne škole, a diplome su se ređale iz godine u godinu.

-Smatram da za takmičenje iz ovog predmeta osoba ne može da se spremi odjednom, to je znanje koje se godinama nadograđuje. Ja stvarno uživam u matematici i volim da se takmičim, to mi je definitivno omiljeni predmet, jer tu se rešavaju zadaci za koje je potrebno logičko razmišljanje, a ne samo vežba. Nekad kad se udubim u zadatak skroz se izgubim i onda kad ga rešim, to bude prelep osećaj jer sam rešila izazov.

Osim brojeva, Jana pokazuje svoju ljubav prema rečima i jeziku. Na lokalnom nivou imala je nagradu na konkursu Narodne biblioteke Kruševac, ali i na takmičenju u poznavanju istorije Kruševca. Učestvovala je ove godine na republičkom takmičenju iz srpskog jezika, a pre dve godine, oprobala se i u glumi, na tradicionalnom Feštu, gde je dobila nagradu nagradu za ulogu Rogane u predstavi “@Instabajka”.

-Nažalost, ove godine nisam bila na Feštu, naša škola je organizovala sa mlađim razredima, ali ako bude sledeće godine, ja bih volela ponovo da učestvujem. Fešt pamtim kao divno iskustvo, lepo smo se družili, uživali u probama-navodi ona.

Iako svoje vreme trenutno više posvećuje prirodnim naukama, voli da neguje svestranost, jer veruje da će joj to pomoći da lakše odabere svoje buduće zanimanje.

–Još uvek ne znam šta ću studirati, trenutno više razmišljam o tome koju ću srednju školu upisati, razmišljam o Matematičkoj gimnaziji u Beogradu, ali i o našoj Gimnaziji u Kruševcu, posebno o IT smeru. Još uvek nisam sigurna, zato se i trudim da budem svestrana, jer mislim da ću samo tako jednog dana moći da biram ono čime ću da se bavim i u budućnosti da radim ono što me čini srećnom-smatra ova učenica.

Da je Jana Krupniković istinski je primer talentovane i svestrane učenice potvrđuje njena izvanredna sposobnost da se istakne ne samo u jednom, već u čak pet područja. Njen trud, posvećenost i uspesi i ostalima mogu da budu primer, a njoj samoj, doneće sigurno blistavu budućnost.

M. J.