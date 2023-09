Izložba „Koncentracioni logor Jasenovac 1941.“ u Narodnom Muzeju

U Svečanoj sali kruševačkog Narodnog muzeja povodom tradicionalne manifestacije „Dani Srpske u Srbiji“, otvorena je izložba fotografija i dokumenata Javne ustanove Spomen- područje Donja Gradina. Autori izložbe su muzejski savetnik Tanja Tuleković i viši kustos Dejan Motl

Sve prisutne pozdravio je direktor Narodnog muzeja Kruševac Nikola Pantelić:

-Želim vam dobrodošlicu na svečano otvaranje izložbe posvećene mestu najvećeg stradanja srpskog naroda. Već dugo vremena Narodni muzej Kruševac radi na negovanju kulture sećanja na stradanje našeg naroda, pre svega u Drugom svetskom ratu,kada se dogodolilo najmasovnije stradanje srpskog naroda u istoriji- ističe Pantelić.

Izložbu „Koncentracioni logor Jasenovac 1941.“ organizuju već 11 godina zaredom predstavnici Republike Srpske i Srbije. Sve veći broj ustanova iz Srpske i Srbije razmenjuje svoje programe, i to je način na koji se pokazuje jedinstvo, zajedničko delovanje, razumevanje i saradnja. Izložba dokumenata i fotografija ima za cilj da publici predstavi istorijske cinjenice koje su dovele do formiranja najstravičnijeg logora u istoriji Drugog svetskog rata, a to je koncentracioni logor Jasenovac. U njemu su počinjena toliko stravična zlodela kakva ljudska civilizacija ne pamti. Najveći je procenat ubijenih Srba.

-Na ovoj izložbi predstavljeni su istorijski dokumenti koji prikazuju osnivanje sabirnih logora koji su se nalazili na čitavoj teritoriji tadašnje NDH. S obzirom da ih je bilo na različitim mestima, tražio se prostor gde bi organizovali logor koji će moći da okupi sve Srbe, Jevreje i Rome sa celokupne teritorije NDH. Kao idealno mesto izabran je Jasenovac, na imovini konfiskovanoj od srpske porodice Račić. Januara 1942. prve grupe logoraša prevezene su na kompleks Donja Gradina- najveće stratište koncentracionog logora Jasenovac. Logor je bio aktivan do 22. aprila 1945. godine. Danas je Donja Gradina spomen područje koje je osnovano 2002. godine u Republici Srpskoj, čije je rukovodstvo izrazilo potrebu da se formira ustanova, koja ima za cilj da istražuje taj predeo i čuva sećanje na žrtve tog zločina- rekla je prilikom otvaranja izložbe autorka Tanja Tuleković.

Ovom prilikom mogao se čuti podatak iz posleratnih godina, da je na području celokupnog koncentracionog logora ubijeno oko 700.000 logoraša.

Izložba „Koncentracioni logor Jasenovac 1941.“ u Narodnom muzeju Kruševac biće otvorena do 6. oktobra. Ovom prilikom upućujemo poziv zainteresovanim Kruševljanima da posete ovu izložbu, i na taj način odaju počast žrtvama ustaškog zločinačkog režima.

Otvaranju izložbe priustvovali su predstavnici političkog, javnog i kulturnog života grada Kruševca.

Ognjen Milićević