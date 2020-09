Iz pera Ivana St Rizingera: „Jugosloven K.“ –hronika poslednje rock n roll mladosti

Ivan Stanimirović Rizinger rođen je 1967. godine u Kruševcu. Završio je Višu novinarsku školu Jugoslovenskog instituta za novinarstvo 1989. i iste godine postao muzički saradnik Radio Kruševca i novinar nedeljnika „Pobedaˮ. Od 1990. do 1995. pisao za RTV Reviju, u kojoj je objavio preko 100 intervjua i prikaza najznačajnijih srpskih rok grupa. Na Radio Kruševcu realizovao je preko 20 različitih autorskih emisija, od kojih su najznačajnije „Alter Rock Egoˮ. U Reviji „Pobedaˮ punih 10 godina, od 1990. do 2001, objavljivao je, svake nedelje, intervjue sa poznatim rok imenima u rubrici „Licem u liceˮ. Objavio tri zbirke poezije „Navlačenjeˮ (1994, Bagdala), „Rastermanˮ (2005, Kreativna radionica) i „Plavokoza zmijaˮ (2006, Kreativna radionica). Od 1992. do 1994. pisao za „Vreme zabaveˮ, urednika Petra Lukovića, i poznat je po serijalu „Dobri bendovi Vojvodineˮ. Pisao je i za „Yu rock magazinˮ i „Pop rockˮ. U periodu od 1994. do 1996. bio je muzički urednik beogradske izdavačke kuće „Take It Or Leave It Recordsˮ. Danas ponovo radi taj posao. Od 1995. do 2000. bio frontmen i tekstopisac alternativnog rok benda Le Svraka Bizarre. Glavni urednik portala “Rockomotiva”.