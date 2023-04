Fudbaleri Napretka sutra u Lučanima

U drugom kolu plej – auta Mozzart Bet Super lige fudbaleri Napretka sutra gostuju kod Mladosti u Lučanima. Utakmica počinje u 18:30 h

Kruševljani i Lučanci su nedavno odmerili snage pod Bagdalom, u teškim vremenskim uslovima, po velikoj hladnoći i snegu. Susret je završen bez pobednika i golova…

– Upravo do te utakmice smo se potajno nadali da možemo do plej – ofa. U svakom slučaju, drago mi je da smo u plej – autu startovali pobedom, koja nam je donela mir na psihološkom planu i sada rasterećeni idemo na megdan Lučancima. Domaćin je u bodovnom deficitu i sigurno pod imperativom pobede. Što se nas tiče, momci su odlično radili tokom prethodne nedelje, svi su zdravi, spremni i u konkurenciji. Znamo da nas čeka zahtevna utakmica, Mladost ima tim koji je dugo na okupu, ali najvažnije je kako ćemo mi ući u taj duel. Uz pravi pristup, uveren sam, možemo do pozitivnog rezultata – istakao je na današnjoj konferenciji za medije Nikola Stojanović, asistent šefa stručnog štaba Dragana Perišića.

Optimista je i ofanzivni bek Vladimir Prijović, koji je efektnim golom obezbedio treću ovosezonsku pobedu nad subotičkim Spartakom:

– Bio je to moj prvenenac na superligaškoj sceni i, naravno, presrećan sam. Posebno jer je bio vredan pobede. Nastavljamo dalje, spremni da uložimo maksimalan trud i disciplinovanom igrom osvojimo i u Lučanima tri boda.