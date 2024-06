Ivan Ivanović – vizionar lične bezbednosti iz Ulice Veselina Nikolića

– Kruševac je sada lep i savremen evropski grad –

Bezbednost danas podrazumeva jedan nov način rada, koji je vrlo interesantan mladim ljudima. Ovakav stil života podrazumeva mnogo rada, putovanja, upoznavanja novih mesta i ljudi… Uskoro svoj centar prebacujemo iz Meksika u Njujork, a u okviru strateške ekspanzije, prošle godine smo otvorili jednu od naših firmi u Nemačkoj, a u planu su Engleska i Singapur… Naše specijalizovane ekipe rade na tome da razvijaju različite vrste strategija, kako bismo koristili nove tehnologije i znali kako od njih da se odbranimo. Bio sam pozvan da držim vežbe na Kanarskim ostrvima, u kojima su učestovali ne samo pripadnici Španske ratne mornarice nego i sve specijalizovane jedinice za zaštitu ličnosti, civilna garda, jedinice državne i lokalne policije

Piše: Marija Janković

Sa tri decenije operativnog iskustva u najizazovnijim bezbednosnim scenarijima širom sveta, Ivan Ivanović je od 2000. godine postao vodeća figura u oblasti lične zaštite u Meksiku. Kao predsednik Upravnog odbora WSO-Worldwide Security Options, multinacionalne kompanije za integrisanu bezbednost, Ivanović je unapredio pristup izvršnoj zaštiti, promovišući preventivne i niskoprofilne strategije. On je i autor bestselera „Lična zaštita u 21. veku, nova doktrina“ i njegova Akademija „Executive Protection Academy“ se smatra jednom od devet najboljih škola za obuku u izvršnoj zaštiti na svetu prema prestižnom američkom magazinu EP Wired. Od prošle godine, savetnik je Španske ratne mornarice.

Ivanović je, tokom ’90-tih godina, u Kruševcu osnovao školu za samoodbranu i borilačke veštine, a nakon NATO bombardovanja otisnuo se u Meksiko, u kome je industrija bezbednosti bila u ekspanziji. U najvećoj zemlji Centralne Amerike nastavio je da drži obuke na Akademiji (koju je osnovao), a koja ima poseban fokus na oblast bezbednosti ličnosti (executive protection). Već četiri godine kasnije (2004.) naš sabesednik i zemljak osnovao je firmu koja se bavi bezbednošću pod nazivom AGS Group, koja se kasnije razvila u internacionalnu firmu WSO (Worldwide Security Options). Ogranci ove firme postoje u deset zemalja američkog kontinenta.

– Naša vizija je da sve lekcije koje smo naučili u okolnostima visokog rizika, na prostoru Latinske Amerike, prenesemo na ostale delove sveta, kako u ličnoj bezbednosti, tako u drugim vidovima rada. Vidimo da je to dosta potrebno i da je neophodno prilagoditi te sisteme rada na druge zemlje, zato mi neprestano rastemo. Uskoro svoj centar prebacujemo iz Meksika u Njujork, a u okviru strateške ekspanzije, prošle godine smo otvorili jednu od naših firmi u Nemačkoj, a u planu su Engleska i Singapur – navodi Ivan.

Nakon objavljivanja knjiga „Zaštita ličnosti, nova doktrina“, je stekla veliku popularnost, u svojoj kategoriji bila je prva na Amazonu, tokom prva tri meseca.

Izazovi, sa kojima se ova kompanija suočava, razlikuju se od regiona do regiona. Za zemlje Latinske Amerike karakteristična je visoka stopa organizovanog kriminala, gde postoje određene teritorije koje su pod potpunom kontrolom raznih zločinačkih grupa, poznatih i kao karteli.

– Postoje „nedostupni“ delovi sveta, ali mi moramo da nađemo način da i u njima operišemo. Kada je reč o bezbednosti ličnosti mnogo nam je važno da edukujemo klijenta, da može da zna koje su njegove aktivnosti, šta bi trebalo da radi, a šta ne u kriznim situacijama. Generalno, izazovi zavise od stabilnosti i političke situacije u zemljama u kojima radimo – objašnjava on.

Razvoj digitalne tehnologije i veštačke inteligencije, posebna je vrsta izazova, a Ivanović kaže da menadžment WSO prati svetske trendove, jer želi da bude u korak sa novim tendecijama.

– Veštačka inteligenicija može da bude jako opasna. Ono na čemu se trenutno najviše radi je kombinacija veštačke inteligencije i dronova, jer su se dronovi kako u ratu u Ukrajini, ali i brojnim kriminalnim aktivnostima, koristili kao izuzetno efikasno oružje. Naše specijalizovane ekipe rade na tome da razvijaju različite vrste strategija, kako bismo koristili nove tehnologije i znali kako od njih da se odbranimo.

Preventivni pristup bez oružja

Naš sagovornik veruje, da kada je reč o zaštiti, najvažniji je preventivni pristup, te se firma na čijem je čelu, a koja posluje u izuzetno opasnim zemljama, zalaže za zaštitu ličnosti bez oružja, osim u specijalnim slučajevima.

– Smatra se da je zaštita ličnosti nešto što ima veze sa naoružanjem i obično to ljudi zamišljaju stereotipno, onako kako su videli na filmu. Takav način rada pokazao se kao neefikasan. Napravili smo studiju u kojoj smo analizirali 135 napada na poznate ličnosti u zadnjih 120 godina, u 60 zemalja, koja je pokazala da je tzv. reaktivni pristup sa naoružanjem bio efektivan samo u 3.7 odsto slučajeva, što je zanemarljivo. Na primer, u Meksiku je zbog takvog pristupa, za dve godine ubijeno 20 štićenika u različitim delovima zemlje i tridesetak agenata. Mi praktikujemo zaštitu ličnosti bez oružja, osim u specijalnim slučajevima, naš fokus je na proceni bezbednosti, obaveštajnim merama, protivosmatranju i ranoj detekciji zaseda, kako bismo mogli da zaštitimo ličnost u vremenu i prostoru daleko od nje. U bliskoj zaštiti uvek se čeka poslednji trenutak, a tada obično ne može da se reši ništa – ističe Ivanović.

Kriza bezbednosti postoji svuda u svetu, prati migracije, ratove, a kada je reč o ugroženoj bezbednosti ličnosti, naš sagovornik smatra da ona nastaje zbog pogrešnog načina rada i da je neophodno naći nova rešenja koja bi zaštitila i osobu, ali i njen imidž i društveni ugled.

– Sa migracijama stanovništva iz raznih razloga, gde je najviše poštenih ljudi koji traže bolji život za svoju porodicu i sebe, nažalost ima mnogo bandi i organizovanih grupa koje pospešuju kriminal u različitim delovima sveta. Stopa kriminala povećana je na jugu SAD, gde je sve više narko kartela. Takve grupe, povećavaju bezbednosne rizike i u drugim delovima sveta, kao što su Francuska i Španija. Kada je reč o ugroženoj ličnoj bezbednosti, moram da kažem da je zbog društvenih mreža i incidenata koji su tamo zabeleženi, srušen mit da su ljudi na funcijama nedodirljivi. Zato se i traže nova rešenja u kojima se štiti osoba i njen imidž. Danas primećujemo da se zaštita sa fizičkog dela prenosi na virtuelnu realnost.

Savetnik za bezbednost Španske ratne mornarice

Pre godinu dana Ivanović je započeo saradnju sa Španskom ratnom mornaricom, a to je prvi slučaj da civil, a uz to i neko iz Srbije, drži obuku ovim elitnim jedinicama i postane njihov savetnik za bezbednost. Na ovaj primer internacionalne saradnje državnog i privatnog sektora, veoma je ponosan.

– Najpre me je kontaktirala Jedinica za bezbednost Španske mornarice, koja se bavi zaštitom vitalnih objekata ličnosti. Oni su prepoznali moj rad, pročitali moje tekstove i odgledali klipove, pa smo krenuli sa prvom onlajn fazom, koja je bila neka vrsta probe. Zatim sam pozvan da držim vežbe na Kanarskim ostrvima, u kojima su učestovali ne samo pripadnici Španske ratne mornarice nego i sve specijalizovane jedinice za zaštitu ličnosti, civilna garda, jedinice državne i lokalne policije. Dvonedeljnom obukom, koja je imala praktičan i teorijski deo svi su bili zadovoljni, a lekcije su primljene kao vrlo primenljive.

Mi praktikujemo zaštitu ličnosti bez oružja, osim u specijalnim slučajevima, naš fokus je u proceni bezbednosti, obaveštajnim merama, protiv osmatranju, i ranoj detekciji zaseda, kako bismo mogli da zaštitimo ličnost u vremenu i prostoru daleko od nje.

Svoju prvu knjigu „Zaštita ličnosti, nova doktrina“, Ivanović je objavio 2020. godine, a u njoj je skupio sva svoja iskustva u radu po Latinskoj Americi, koja je najopasniji region u svetu – koji nije zvanično u ratu.

– Knjiga sadrži brojna iskustva koja smo stekli u različitim kritičnim uslovima. Ona je namenjena ljudima koji se bave poslovima bezbednosti i svim našim klijetima. Nakon objavljivanja knjiga „Zaštita ličnosti, nova doktrina“, je stekla veliku popularnost. U svojoj kategoriji bila je prva na Amazonu, tokom prva tri meseca. To je mnogo veći uspeh nego što sam očekivao, prevedena je na engleski, u januaru smo je predstavili u Londonu, gde je jako dobro primljena. Nadam se da će u nekom trenutku biti prevedena i na srpski.

U oblasti bezbednosti i zaštite ličnosti, danas nije neophodno imati sve moguće borilačke veštine i baratati oružjem kao što je to bilo nekada. Novi način delovanja podrazumeva zanimljiv posao koji obuhvata mnogo rada, putovanja i upoznavanja novih mesta i ljudi.

– Ovo je jako interesantan posao i nije neophodno znati sve moguće borilačke veštine i baratati oružjem da bi se njime bavilo, kao što je to bilo nekada. Bezbednost danas podrazumeva jedan nov način rada, koji je vrlo interesantan mladim ljudima. Ovakav stil života podrazumeva mnogo rada, putovanja, upoznavanja novih mesta i ljudi. Trenutno živim u Meksiko Sitiju koji je multimilionski grad, Meksikanci su jako gostoljubivi, pristupačni i veseli, kao i Srbi. To mi je veoma pomoglo da se snađem u jednom novom ambijentu. Tamo nema puno naših ljudi nažalost, jer mislim da tamo uopšte nema ksenofobije. Sa druge strane, uvek volim da dođem u Kruševac, i mogu da kažem da to više nije onaj sivi grad iz ratnog vremena devedesetih koji pamtim, već jedan lep i savremen evropski grad, što mi je jako drago.

Efikasnost bez oružja

Napravili smo studiju u kojoj smo analizirali 135 napada na poznate ličnosti u zadnjih 120 godina, u 60 zemalja, koja je pokazala da je tzv. reaktivni pristup sa naoružanjem bio efektivan samo u 3.7 odsto slučajeva, što je zanemarljivo.