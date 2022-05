In memoriam: Slavoljub Milošević

Danas je, posle duge i teške bolesti, u Beogradu preminuo Slavoljub Milošević (74), poznati srpski novinar, dugogodišnji direktor i glavni i odgovorni urednik Radio Televizije „Pobeda“ Kruševac i osnivač Radio televizije Rubin.

Slavoljub Milošević rođen je 1948. godine u ražanjskom selu Grabovo. Posle završetka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, čitav radni vek proveo je u novinarstvu. U Novinsko-izdavačkom preduzeću „Pobeda“ i Radio Kruševcu prvi put je počeo da radi 1972.godine, nakon čega je više godina bio zaposlen u Informativnoj službi Industrije „14.oktobar“.

Za direktora i glavnog i odgovornog urednika Radio televizije Kruševac izabran je 1990. godine i na tim funkcijama ostao je do 1999. godine. Od tada do 2001.godine radio je kao šef Dopisništva RTS-a iz Kruševca, a nakon toga osniva Radio televiziju Rubin u Kruševcu, u čijem je ogranku u Kikindi do završetka radne karijere i odlaska u penziju bio direktor i glavni i odgovorni urednik.

Ostaće upamćeno da su, u periodu kada je Slavoljub Milošević bio na čelu Radio televizije Kruševac, osnovane Televizija Kruševac (1991. godine), kao prva u Srbiji van Beograda, a potom i Drugi program Radio Kruševca (1992. godine). Takođe u njegovo vreme izgrađeni su predajnički sistemi na Basari, Nerađi i Đuniskom visu, obnovljena je izdavačka delatnost u okviru „Pobede“ te formirana štamparija. U tom periodu u Radio televiziju Kruševac i „Pobedu“ došlo je više mladih radnika.

Slavoljub Milošević je u dugogodišnjoj novinarskoj karijeri dobio više prestižnih priznanja, od kojih izdvajamo nagradu Zajednice radio stanica Srbije za najbolju informativnu emisiju, kao i Plaketu Skupštine opštine Kruševac.

Slavoljub Milošević je iza sebe ostavio suprugu, ćerku i sina.

Vreme i mesto sahrane Slavoljuba Miloševića biće naknadno objavljeni.