In memoriam: Preminuo Radul Radmanovac

Radul Radmanovac, diplomirani inženjer arhitekture u penziji, autor brojnih značajnih projekata javnih i poslovnih prostora u našem gradu, ali i na prostorima ex Jugoslavije i dugogodišnji saradnik naše imformativne kuće, preminuo je nedavno posle duže bolesti

Radul Radmanovac rođen je u Brusu, gimnaziju je završio u Kruševcu, a studije arhitekture na Arhitektonskom faluktetu u Beogradu 1962. godine. Radni vek započeo je u tadašnjem ŠIK “Crvena zastava, gde je od 1966. do 1970. radio na projektovanju enterijera za poslovne i trgovacke objekte u bivšoj Jugoslaviji.

Od 1970. do 1993. bio je odgovorni projektant u kruševačkom Birou za projektovanje. Iz tog perioda poznat je po projektima studija za Radio Krusevac, prijemnog bloka i stambene zgrade u Ribarskoj Banji, hotela „Zvezda“ u Brusu, te Novog groblja u Kruševcu od čega je izvedena samo polovina projekta.

Najznačajnijim poduhvatom u karijeri Radul Radmanovac je smatrao izgradnju hotela „Zvezda“ u Vrnjackoj Banji sa kongresnim centrom, gde je radio idejni, glavni i projekat enterijera.

Među projektima koje Kruševljani i danas mogu videti je poslovni prostor za Fabriku maziva na novoj lokacij i enterijer šalter sale današnje Komercijalne banke.

Naši čitaoci su često imali priliku da se susretnu sa stručnim stavovima Radula Radmanovca. Naime, GRAD je objavio njegove tekstove „Ruženje grada u koloru“ 2002., „Podzemna parking garaža na trgu Kosovskih junaka“ 2003. godine i „Spomenik Kneginji Milici na neprimerenoj lokaciji“ 2018. godine.

Poslednji od njegovih tekstova “U Kruševcu pešačke ulice bez pešaka” objavljen je i u novinama GRAD i na našem portalu i možete ga pročitati na linku https://krusevacgrad.rs/radul-radmanovac-u-krusevcu-pesacke-ulice-bez-pesaka/

N.B.

In memoriam: Preminuo Radul Radmanovac

Radul Radmanovac, diplomirani inženjer arhitekture u penziji, autor brojnih značajnih projekata javnih i poslovnih prostora u našem gradu, ali i na prostorima ex Jugoslavije i dugogodišnji saradnik naše imformativne kuće, preminuo je nedavno posle duže bolesti Radul Radmanovac rođen je u Brusu, gimnaziju je završio u Kruševcu, a studije arhitekture na Arhitektonskom faluktetu u Beogradu 1962. godine. Radni vek započeo je u tadašnjem ŠIK “Crvena zastava, gde je od 1966. do 1970. radio na projektovanju enterijera za poslovne i trgovacke objekte u bivšoj Jugoslaviji. Od 1970. do 1993. bio je odgovorni projektant u kruševačkom Birou za projektovanje. Iz tog perioda…