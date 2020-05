Idete na more – osiguranje ne pokriva koronu!

Osiguravajuće kuće nemaju nikakve obaveze prema osiguraniku u slučajevima pandemije ili epidemije, tako da će turista koji se eventualno zarazi korona virusom, bolničke troškove u inostranstvu plaćati sam. Građani koji su do 15.marta ove godine uplatiti turističke aranžmane, imaju pravo na zamensko putovanje ili povraćaj novca

– Nigde u svetu ne postoji putno zdravstveno osiguranje koje pokriva epidemije i pandemije. Ukoliko se neko razboli od korona virusa, troškove lečenja u inostranstvu plaćaće sam. S obzirom na to da redovan turistički saobraćaj neće ni biti uspostavljen sa zemljama u kojima je epidemija na snazi, može se reći da je realna mogućnosti da se neko zarazi koronom kao turista skoro pa isključena – kazao je za portal krusevacgrad advokat Milosav Jeličić, pravni savetnik Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA).

Jeličić napominje i to da je građanima koji su uplatili turističke aranžane do 15. marta ove godine, zbog aktuelne epidemiološke situacije, data mogućnost dogovora sa turističkim agencijama za zamensko putovanje koje se može iskoristiti do 31. decembra 2021.godine

– Vlada je usvojila uredbu o zamenskom putovanju kojom se uređuje odnos između organizatora, posrednika i turiste, a za slučaj otkazivanja putovanja usled bolesti KOVID 19. Odluka je doneta 30.aprila i podrazumeva da građani koji su uplatili turistički aranžman do 15. marta ove godine, mogu sa agencijom da dogovore zamensko putovanje – kaže naš sagovornik.

Ukoliko putnik do 31. decembra 2021. godine ipak ne iskoristi mogućnost zamenskog putovanja, prema njegovim rečima, do 15. januara 2022. godine, sledi povraćaj novca u celosti, a u slučaju insolventnosti turističke agencije, putnika će isplatitii osiguravajuće društvo.

Turističke agencije će sa radom otpočeti najverovatnije 11.marta, uz poštovanje svih propisanih mera zaštite u borbi protiv korona virusa. Kako je ranije medijima kazao Aleksandar Seničić, direktor JUTE, svim agencijama članicama poslate su preporuke da se putovanja otkažu do 31. maja, uz obrazloženje da trenutno ne postoji način za njihovu realizaciju.

Inače, do sada je rezervisano oko 240.000 turističkih aranžmana, od čega desetak hiljada za Italiju. Imajući u vidu da mere bezbednosti isključuju pune plaže , autobuse, šetališta , restorane i kafiće, ovo leto će većina od nas najverovatnije provesti kod kuće.

D.P.

