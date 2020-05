Preko ARRRO do kredita za likvidnost Covid 19

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga, čije je sedište u Kruševcu, uključuje se u sprovođenje Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19

Direktor ove Agencije Aleksandar Šaronjić podseća da zaposleni u Agenciji maksimalno učestvuju u realizaciji svih programa podrške razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga te da je Ministarstvo privede, imajući to u vidu, prepoznalo kapacitete i stručnost zaposlenih u regionalnim agencijama i omogućilo im da aktivno učestvuju u sprovođenju pomenutog programa.

On napominje da se uloga Agencije ne završava činom konkurisanja i dostavljanja dokumentacije Fondu za razvoj.

– Za sve privredne subjekte iz Rasinskog okruga, kojima krediti budu odobreni, organizovaćemo i potpisivanje ugovora i neophodnih dokumenata koji se odnose na kredite po ovom Programu u Kruševcu ili i drugim opštinama Okruga, kako budu okolnosti nalagale. Ova naša podrška je od izuzetnog značaja za privrednike sa teritorije koju operativno pokrivamo, jer im omogućavamo da na brži, sigurniji i jeftiniji način mogu da završe proceduru dobijanja neophodnih sredstava – navodi Šaronjić.

Inače, osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom korona virusa obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine. Za relizaciju Programa izdvojeno je 24 milijarde dinara.

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost. Rok otplate kredita je do 36 meseci koji uključuje grejs period do dvanaest meseci, kamatna stopa je jedan odsto godišnje, krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima. Minimalni iznos za privredna društva je milion dinara, a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200 hiljada dinara, dok maksimalan iznos može biti, u zavisnosto od veličine privrednika, od 10 miliona dinara do 120 miliona dinara.

Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekat u periodu od 15. marta ove godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10 odsto, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre tog datuma, za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.

U ARRRO napominju i da za Fond za razvoj RS vrše kontrolu konkursne dokumentacije za privredne subjekte koji su iz drugih gradova širom Srbije.

– Posao je veoma obiman, odgovoran, i veliki, ali to je naš doprinos u efikasnom sprovođenju programa, želimo svim privrednim subjektima da olakšamo mogućnost da konkurišu, da ih tačno i pravovremeno informišemo i da im pružimo konkretnu stručnu pomoć prilikom popunjavanja i prikupljanja dokumentacije. Pozivamo sve zainteresovane privredne subjekte iz našeg Okruga da nam se jave, da nas kontaktiraju putem email adrese [email protected] – navodi Šaronjić.

J.B.

