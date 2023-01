GŽRK Napredak 12 se priprema za susret sa Vojvodinom

Vest da će Gradski ženski rukometni klub Napredak 12 iz Kruševca, u prvom susretu Kupa Srbije, 1. februara ugostiti Vojvodinu iz Novog Sada, nije obeshrabrila vicešampionke Super B lige. Naprotiv, sportski su prihvatili ovakav žreb.

– Ništa strašno. Poznatno nam je o kakvom se protivniku radi. Predaje nema. To smo potvrdili i plasmanom u viši rang u prvoj polusezoni kada je beogradska Crvena zvezda za dlaku pre stigla do titule. Učinićemo sve da to nadoknadimo do kraja prvenstva i vratimo se gde nam je i mesto, u najelitnije društvo. Prvu proveru imaćemo sa Novosađankama i to je prilika da vidimo dokle smo stigli u nastojanju da povratimo nekadašnji imidž kluba – priča predsednik kluba, Igor Šljivić.

Rukometašice, pod dirigentskom palicom šefa struke Igora Rakića, pripreme nastavljaju 9. januara.

– Imamo dosta vremena da u svim segmentima našeg sastava sve u detalje odradimo za utakmicu sa Vojvodinom. Raspoloženje u klubu je fantastično i očekujemo da odigramo šampionski – kaže Rakić.

Legenda jugoslovenskog i svetskog rukometa i direktor kluba Ljiljana Maksić, rođena Knežević, optimista je uoči duela sa najboljim timom u Vojvodini.

– Svesni smo šta i kako treba da odigramo ovu Kup utakmicu. Nema nikakvih bojazni da naše devojke neće pružiti maksimum i uz podršku sa tribina, kao u neka stara vremena, priuštiti zadovoljstvo sebi i ljubiteljima ženskog rukometa u Kruševcu i šire – veli Ljiljana Maksić.

Lj. Marković