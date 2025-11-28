Grčki We.own.the.sky i beogradsko Čistilište večeras u „Gnezdu“

I ovog petka AKC „Gnezdo“ sugrađanima nudi neophodnu dozu prvoklasnog rokenrol zvuka uživo – uz goste iz Grčke We.own.the.sky nastupa i beogradska postava Čistilište

We.own.the.sky je instrumentalni post-rok/progresivni bend iz Atine, poznat po svojoj filmskoj atmosferi i mešavini širokih melodija i teških pasaža. Njihova muzika se često opisuje kao miks instrumentalnog roka i metala, a objavili su nekoliko albuma, uključujući „In Your Absence“, „Home“ i „Earths Collide“.

Čistilište je trio iz Beograda. Njihov zvuk je eksplozivna kombinacija mračnijeg nojza i art panka sa dva vokala velikog emotivnog naboja. Beskompromisan stav, snažna energija i velika prijemčivost pesama koja se krije iza masivnog zvuka koji pokreće telo. Čistilište je neizostavna koncertna atrakcija u ovim godinama za sve ljude kojima muzika ne predstavlja samo zabavu. Grupa je 2024. godine, nakon dugogodišnjeg rada na pesmama objavio istoimeni album za etiketu Krava 22 dok je za miks albuma odgovoran bio legendarni Zoran Đuroski Đura (Overdose, Svarog, Eyesburn). Eksplozivna, melodična, ritualna muzika i prodoran vokal Ivane Paunović su od njih već sada na balkanskoj sceni učinili kultno ime.

Satnica:

– otvaranje vrata 21.00

– Čistilište 22.00

– We.own.the.sky 23.15

Ulaz = donacija za putne troškove, preporučena donacija 400 dinara.