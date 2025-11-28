Fudbaleri Napretka sutra u Novom Pazaru

Postavljeno: 28.11.2025

U 17. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Čarapani sutra (17 časova) gostuju kod Novog Pazara

Iako desetkovani povredama veruju u Napretkovom taboru u povoljan epilog sutrašnjeg duela, uvereni da mogu, konačno, do druge prvenstvene pobede…

Otakako sam došao, svake nedelje, bar dvojica prvotimaca su povređena. Nastavlja se ta tradicija, negativna. Od poslednje utakmice, Bastajić i Vulić, uz četvrti žuti karton Bukorca. Praktično tri kapitena nam ne idu u Novi Pazar.

Važi to i za Tošeskog, koji je bio u odličnoj formi. Od ranije je van stroja Bogdanovski, posle teške povrede i veliki je to udar na naš roster. Idemo u goste ekipi Novog Pazara, koja je kvalitetna i mogu da kažem, imajući u vidu sve okolnosti, da je blagi favorit, međutim, ne igraju imena. Ekipa koja bude više želela, koja se bude bolje adaptirala, a biće sigurno teški uslovi za igru, jer tamo pada sneg, najavljen je i za sutra, biće u prednosti. Čeka nas borbeni domaćin, koji igra direktan fudbal, međutim, neka prethodna izdanja, bez obzira na ishode, daju nam za pravo da verujemo i da se borimo i da napokon osvojimo ta tri boda. Nije lako, naravno, ali moramo da verujemo i da damo sve od sebe. Nije floskula, nego jednostavno da verujemo u tu pobedu i da idemo ka njoj. Osim povređenih, ostali igrači su spremni, u formi su. Vratio se Šarić posle dvonedeljne pauze, nije imao mnogo treninga iza sebe, ali je fokusiran da pomogne ekipi sutra – istakao je da današnjoj konferenciji za medije šef stručnog štaba Radoslav Batak.

Nikada nije lako igrati u Novom Pazaru, jer tamošnji navijači su redovni i u velikom broju uvek na tribinama, uz svoj klub. Jedan od aduta domaćina svakako je i trener Vladimir Gaćinović, koji dobro poznaje većinu Napretkovih igrača…

Dobro smo trenirali prethodne nedelje, idemo spremni u Novi Pazar. Atmosfera u svlačionici je pozitivna i mislim da apsolutno imamo čemu da se nadamo tamo. Mislim da ni jedna ekipa nije, ne znam koliko bolja od bilo koga u ovoj Ligi i uveren sam da možemo ravnopravno da im se suprotstavimo sutra. Oni možda imaju malo veću dozu pritiska, jer igraju kod kuće, gde uvek ima puno ljudi na stadionu i kada ne krene kako treba, ne bude uopšte lako u dresu Novog Pazara, tako da smatram da možemo to da iskoristimo i preokrenemo situaciju u našu korist. Svesni smo svega i želimo do zimske pauze da osvojimo što više bodova – poručio je na današnjoj konferenciji za medije fudbaler Lazar Zličić.

S.M.

FK Napredak: Kraj i za kapitena Bastajića

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
28. novembar 2025., 19:44
 

Lagan sneg
0°C
Apparent: -1°C
Pritisak: 1021 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 0.7 m/s SW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top