Fudbaleri Napretka sutra u Novom Pazaru

Iako desetkovani povredama veruju u Napretkovom taboru u povoljan epilog sutrašnjeg duela, uvereni da mogu, konačno, do druge prvenstvene pobede…

– Otakako sam došao, svake nedelje, bar dvojica prvotimaca su povređena. Nastavlja se ta tradicija, negativna. Od poslednje utakmice, Bastajić i Vulić, uz četvrti žuti karton Bukorca. Praktično tri kapitena nam ne idu u Novi Pazar.

Važi to i za Tošeskog, koji je bio u odličnoj formi. Od ranije je van stroja Bogdanovski, posle teške povrede i veliki je to udar na naš roster. Idemo u goste ekipi Novog Pazara, koja je kvalitetna i mogu da kažem, imajući u vidu sve okolnosti, da je blagi favorit, međutim, ne igraju imena. Ekipa koja bude više želela, koja se bude bolje adaptirala, a biće sigurno teški uslovi za igru, jer tamo pada sneg, najavljen je i za sutra, biće u prednosti. Čeka nas borbeni domaćin, koji igra direktan fudbal, međutim, neka prethodna izdanja, bez obzira na ishode, daju nam za pravo da verujemo i da se borimo i da napokon osvojimo ta tri boda. Nije lako, naravno, ali moramo da verujemo i da damo sve od sebe. Nije floskula, nego jednostavno da verujemo u tu pobedu i da idemo ka njoj. Osim povređenih, ostali igrači su spremni, u formi su. Vratio se Šarić posle dvonedeljne pauze, nije imao mnogo treninga iza sebe, ali je fokusiran da pomogne ekipi sutra – istakao je da današnjoj konferenciji za medije šef stručnog štaba Radoslav Batak.