Gradska Skupština: Predlog budžeta u iznosu od oko 8,7 milijardi dinara

U toku je 17. sednica Skupštine grada Kruševca. Na početku zasedanja odbornici su usvojili dopunu dnevnog reda, pa će se raspravljati o ukupno 60 tačaka. Kao najznačajnija tema izdvaja se prva tačka – predlog odluke o budžetu Grada za 2026. godinu, dok se u okviru objedinjene rasprave razmatra i Program razvoja grada, kao i Program uređivanja građevinskog zemljišta za narednu godinu

10:28 – Dopunjen dnevni red

Na samom početku sednice, odbornici su većinom glasova usvojili dopunu dnevnog reda Predlogom odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kruševca za 2026. godinu, kao i predlozima rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova upravnih odbora kulturnih ustanova: Narodne biblioteke, Narodnog muzeja, Kruševačkog pozorišta, Kulturnog centra i Istorijskog arhiva u Kruševcu.

Takođe, dnevni red je dopunjen i Predlogom rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Dragomir Marković“ u Kruševcu, dok će poslednja, 60. tačka dnevnog reda biti Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o održavanju čistoće i podizanju zelenih površina na području grada Kruševca.

Potom je usledio objedinjeni pretres od 1. do 3. tačke, koji se pored budžeta za narednu godinu odnosi na Program razvoja grada Kruševca za 2026. i projekcije Programa za 2027. i 2028. godinu, kao i Program uređivanja gradskog zemljišta u narednoj godini.

11:05 – Predlog budžeta za narednu godinu – rekordan iznos od oko 8,7 milijardi dinara

Predlog odluke o budžetu Grada za 2026. godinu podneo je gradonačelnik Ivan Manojlović koji je istakao da će u 2026. godini biti „rekordno visok budžet“ u narednoj godini u iznosu od 8.724.567.499 dinara.

Gradonačelnik je dodao da je povodom budžeta održana javna rasprava, istakavši da su prihodi za 2025. godinu premašili 100 odsto.

– Procenat uvećanja plata za 2026. godinu iznosi 5,1 odsto za sve zaposlene kod svih budžetskih korisnika. Želeo bih da dodam da kumulativno povećanje nikada nije bilo veće u bližoj istoriji i očekujemo da se ovaj trend nastavi i u godinama ispred nas.

Manojlović je istakao da će na osnovu budžeta za narednu godinu biti brojnih subvencija. Jedna od njih iznosi 10 miliona i biće namenjena Gradskoj toplani zarad sanacije i rekonstrukcije toplovodne mreže.

– Kada govorimo o planovima tu su i škole, gde smo planirali zamenu stolica i klupa, računarske opreme i svega onoga što su škole dostavljale, ali imaćemo i brojne druge planove. Grad će postati bogatiji za još jedno mesto, jer ćemo započeti izgradnju vojnog muzeja na otvorenom između Slobodišta i Šarengrada u obliku Natalijine ramonde.

Gradonačelnik je na kraju svog obraćanja istakao da su ovim budžetom predviđene i nove mere, između ostalog i u okviru socijalne zaštite.

– Mi smo u 2025. godini imali sredstva koja su bila na iznosu oko 400 miliona dinara za socijalnu zaštitu, a budžetom za 2026. godinu taj se iznos povećava na nešto više od 877 miliona.

13:05 – Diskusija o budžetu i programu razvoja grada

Odbornik Petar Živanović se potom javio za reč istakavši da sam iznos budžeta lepo zvuči, ali je upitao gradonačenika da mu objasni odakle prikriven deficit od 2,1 milijarde dinara.

Ivan Manojlović je objasnio da deficit iskazan u budžetu ne predstavlja manjak sredstava, već neutrošena sredstva iz tekuće godine, koja se, u skladu sa zakonom, prenose u narednu godinu i beleže kao deficit. Dodao je da su brojni građevinski radovi u toku, te da budžetska sredstva ne mogu biti evidentirana kao utrošak dok radovi ne budu završeni.

Odbornici opozicije su izrazili nezadovoljstvo, upitavši da li je istina da je za rasvetu Doma sindikata izdvojeno 40.000 evra. Zoran Tomić je odgovorio potvrdno, istakavši da je aktuelna vlast prethodno rešila imovinsko-pravna pitanja, nakon čega je prostor prešao u vlasništvo grada i ambijent dodatno unapređen.

Rasprava se potom proširila i na Program razvoja grada. Odbornica opozicije Ksenija Bradić Veljović ocenila je da razvoj grada ne podrazumeva povećanje broja objekata, fontana i javne rasvete, već smanjenje broja korisnika narodne kuhinje i poboljšanje uslova za najranjivije kategorije stanovništva, uz poruku da je neophodno jasnije definisati prioritete gradske vlasti.

Sa druge strane, odbornica Dušanka Milosavljević istakla je nezadovoljstvo što će se za izgradnju jedne fontane izdvojiti 29 miliona dinara:

– Ta fontana krasiće jedan deo grada gde sada nema puno ljudi, kod Starog aerodroma. Setimo se samo i uporedimo, da je za potrebe vodovoda u Velikom Šiljegovcu pretprošle godine izdvojeno 16 miliona dinara, a zatim, kada smo baš pritisli gradsku vlast, 30 miliona dinara. Što je najgore, fontanu ćemo verovatno videti, ali te bitne stvari kao što je vodovod moraćemo da čekamo, pa i da ne dočekamo. Podsećam, Šiljegovčani i dalje imaju blatnjavu vodu vrlo često.

Zoran Tomić je naveo da ne vidi problem što se sprovodi urbanizacije jednog područja gde su se nekada nalazile deponije, te da bi taj prostor trebalo dodatno razvijati.

– Kada pričamo o socijalnoj komponenti, odbornica je zaboravila da kaže da smo duplirali iznos budžeta za socijalna izdavanja koji ne obuhvata samo odluku roditelj-negovatelj, već i povećanje broja ličnih pratilaca, izdataka za gerontodomaćice, poklon vaučere kada su u pitanju svi školarci.

N. L.