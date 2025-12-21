Blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa i mitropolita kruševačkog G. Davida crkva Lazarica organizuje predavanje o Svetoj zemlji u amfiteatru crkve Lazarice, 25. decembra u 18 časova. Na predavanju će govoriti hadži Miodrag Radenković i hadži Branislav Petković

Od davnina su Srbi pohodili Svetu zemlju i Jerusalim. Monasi Sinaiti dolazili su u Srbiju znatno pre vladavine kneza Lazara gde su im utočište pružali srpski vladari. Obnavljali su svetinje i podizali nove.

Od vremena Svetog Save hodočašća u Svetu zemlju su nadahnula mnoge vladare, crkvene velikodostojnike, monahe, pobožan narod, umetnike, i to nadahnuće traje i danas. Među značajnijim darodavcima pravoslavnih manastira i crkava na Svetoj zemlji su bili prvi srpski arhiepiskop Sveti Sava, potom i drugi vladari iz dinastije Nemanjića, kralj Milutin i mnogi drugi.

Sveti Sava je podigao konake za srpske monahe u đurđijanskom manastiru Svetog Krsta nedaleko od Jerusalima. Potom je otkupio zemljište na brdu Sion i tu sazidao manastir za srpske monahe, dok je u Akri, u tada palestinskom pristaništu, od Latina otkupio crkvu Svetog Đorđa, da posluži kao prihvatilište monasima. Bio je ktitor i darodavac manastira Svetog Jovana Bogoslova (kuća Jovana Bogoslova koju je Sava kupio, poznata kao Sionska Gornica – konak i crkva), a takođe je bio drugi ktitor manastira Časnog krsta.

Prilikom drugog boravka u Svetoj zemlji, Sveti Sava je 1235. godine, sve svoje zadužbine, manastire i metohe, poklonio velikoj lavri Svetog Save Osvećenog, kojom su Srbi upravljali punih 130 godina i čiji je Sveti Sava bio sabrat. Pohodio je i darivao i pravoslavni manastir Svete Katarine na Sinaju (najstariji manastir na svetu), gde su Srbi dali veliki doprinos (u 14. veku iguman manastira bio je Srbin Joanikije).

Kralj Milutin je bio veliki ktitor manastira, pa je i u Svetoj zemlji sagradio zadužbinu, manastir Svetih arhangela Mihaila i Gavrila, koji se nalazi u Starom gradu Jerusalimu u blizini crkve Hristovog Groba i Grčke patrijaršije, koji je bio srpski oko 300 godina i koji je sadržao vredne rukopise koji su danas pohranjeni u biblioteci Jerusalimske patrijaršije, svedočeći o srpskom manastiru i Srbima. Ovaj srpski manastir su obilato pomagali i Stefan Dečanski, car Dušan, poklonik darodavac manastiru je bio i srpski patrijarh Arsenije III Čarnojević, i drugi crkveni velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve sve do današnjih dana.

Srpski patrijarh Joanikije koji je krunisao cara Dušana je bio poklonik i veliki ktitor na Svetoj zemlji, koji je na Gori Tavor podigao crkvu posvećenu Svetom Iliji, a kod Sredozemnog mora podigao je manastir Svetog Nikole. Oba ova hrama porušili su muslimani, tako da im se ne znaju mesta, gde su bili.

I danas, Svetoj zemlji putevima kojima je išao Sveti Sava u hodočašće idu crkveni velikodostojnici, patrijarsi, vladike Srpske pravoslavne crkve, monasi i pobožan narod.

Ognjen Milićević