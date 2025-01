Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović: Rekordan budžet u narednoj godini omogući će nam i povećanje rashoda

U razgovoru za novine Grad, gradonačelnik Manojlović je izneo neke od planova za narednu godinu, među kojima su i izgradnja Doma boraca i Doma kulture, kao i kupovina Kuće Simića. Takođe, naveo je da Grad sprovodi aktivnosti na dovođenju fakulteta u Kruševac sa posebnim akcentom na Fakultet dramske umetnosti, Fakultet političkih nauka, ali i visokoobrazovne ustanove iz oblasti agroekonomije i IT sektora

Piše: Nikola Lazić

Usvojeni budžet u iznosu od 7 milijardi i 225 miliona dinara za 2025. godinu omogućiće nove projekte, ocena je gradonačelnika Kruševca Ivana Manojlovića. Jedan od njih je „Grad i roditelji za bolje i lakše obrazovanje“ na osnovu koje će svaka porodica koja ima đaka u osnovnoj školi pred početak školske godine dobiti poklon čestitku u iznosu od 10.000 dinara. O planovima Gradske uprave, problemima Gradske toplane, novogodišnjoj rasveti, ali i godini koja je za nama.

U februaru ove godine ste došli na mesto gradonačelnika, kako ocenjujete rad Vašeg kabineta u godini koja je na izmaku?

– Ono što se nameće na to Vaše pitanje je da odgovore i ocenu rada kabineta gradonačelnika imaju građani koji mogu pravilnu i najrealniju ocenu da donesu. Smatram da je veliko zadovoljstvo građana Kruševca s obzirom na obim radova i ono što smo svakako po budžetu predvideli da se realizuje u 2024. godini. Znate da je moj mandat počeo iz Privremene uprave, tako da smo mimo toga uspeli da realizujemo budžet ove godine. Izuzetno smo zadovoljni i prilivima u budžetu, ali i izvršenjem budžeta i ostvarenjem planova.

Imali smo potrebe koje smo se trudili da u toku rada rešavamo, a koje nisu bile sastavni deo plana. Što se tiče mojih saradnika, lično imam izuzetno zadovoljstvo.

Trudimo se da nam pristup građanima Kruševca bude individualan i da shodno našim mogućnostima, realizujemo sve one mere koje je Grad u prilici da realizuje

Kako ocenjujete rad Skupštine Grada i saradnju sa odbornicima različitih političkih opcija u donošenju odluka od značaja za Kruševac?

– Izuzetno sam zadovoljan da imamo priliku i videli ste i sami da u toku svih tih rasprava koje traju u plenumu, ne bežimo od toga da svaku našu ideju i plan pojasnimo dodatno. Ne toliko samim odbornicima, koliko nam je želja da te stvari pojasnimo građanima Kruševca, s obzirom da najvećim delom kroz svaku skupštinsku sednicu, bilo koja naša odluka odnosi se na samo sprovođenje budžeta u onom finansijskom smislu.

Razumem i deo onih odbornika koji pokušavaju da kroz neke svoje zamerke, sprovedu svoju političku borbu. Nažalost, moram da kažem da je u ovom trenutku veoma mali broj odbornika koji na jedan dobronameran i konstruktivan način izlaze sa predlozima tokom rada Parlamenta. Nasuprot tome, oni kao pelcer dobijaju zadatak koji se sprovodi od strane opoziconih odbornika širom Srbije. Po tome se vidi da je interes Kruševljana generalizovan, odnosno umrežen je sa nekim interesima i pokušava da se predstavi da je isti interes i onog ko živi u Novom Sadu, i onog ko živi u Subotici, u Kragujevcu… a na žalost, ili na sreću itekako nije. Trudimo se da nam pristup građanima Kruševca bude individualan i da shodno našim mogućnostima, realizujemo sve one mere koje je Grad u prilici da realizuje. Vrlo često i kada objasnimo razloge za to i argumetnima iznesemo neopravdanost bilo kakvih predloga, vidimo da nažalost nema, to više nije ni razumevanje, već mogu slobodno da ponovim i zadatak da se insistira na nekim određenim pitanjima koja nemaju nikakvo utemeljenje u bilo kojem zahtevu.

Dubinski pristup je učinjen ove godine da se pronađe rešenje. Grad je doneo odluku da je ovogodišnja subvencija izuzetno visoka što se tiče Gradske toplane i uspeli smo da uspostavimo stabilnu grejnu sezonu

Da li ste zadovoljni radom javnih preduzeća i ustanova kulture čiji je osnivač Grad?

– Zadovoljstvo je lično, a i po funkciji na visokom nivou, s obzirom da Grad Kruševac ima javna preduzeća sa kojima može da se ponosi. Primera radi, znate i sami da je Javno-komunalno preduzeće 2012. godine imalo samo jedan „raspadnut“ kamion smećar. Danas je to preduzeće koje može da se ponosi i veoma bogatim voznim parkom, mašinama, opremom, te u finansijskom pogledu predstavlja preduzeće koje pozitivno posluje. JKP ne samo da obezbeđuje grad i okolna sela, već je i na nekom regionalnom nivou preduzeće koje vodi izuzetno važan projekat koji se odnosi na izgradnju regionalne deponije koja će biti u Kruševcu, a koja onda obuhvata i sve one koji gravitiraju ka gradu, a nalaze se u Rasinskom okrugu.

Takođe, Javno preduzeće Vodovod Kruševac koje je iz godine u godinu povećavalo zahteve u smislu finansija koje traže od gradskog budžeta i ako uporedimo da njihovo izvršenje onih sredstava koje traže na kraju godine bude u maksimalnom iznosu, onda zavređuju da se Grad trudi da iz godine u godinu izdvaja sve veća sredstva upravo kroz ovo Javno preduzeće, zato što svaki izdvojeni dinar tom preduzeću je otišao u novu kanalizacionu mrežu, proširenje vodovodne mreže… U maksimalnom delu su opravdali traženje većih finansijskih sredstava, čime su sami sebi indirektno nametnuli apsolutno više rada i više posla.

Nažalost, JP Gradska toplana ima višedecenijske probeme. Govorimo o problemu koji su nastali onog momenta kada je neko opredelio da se Toplana locira na mestu gde se i danas nalazi. Izneću podatak koji utiče na relativno loš rad,. Naša Gradska toplana u sistemu daljinskog grejanja, ima prvog korisnika na dva i po kilometara, a primera radi cela toplovodna mreža naših komšija iz Kraljeva je u ukupnoj dužini od dva i po kilometara.

Dubinski pristup je učinjen ove godine da se pronađe rešenje. Grad je doneo odluku da je ovogodišnja subvencija izuzetno visoka što se tiče Gradske toplane i uspeli smo da uspostavimo stabilnu grejnu sezonu. Važno je da smo u ovom trenutku, kada vremenski uslovi zahtevaju pune kapacitete grejanja, obezbedili da nam pre svega predškolske, školske ustanove i bolnice, a svakako i onaj broj korisnika, odnosno porodičnih domaćinstava kojih ima 8.500 u ovom trenutku budu adekvatno snabdeveni toplotnom energijom.

Naša ideja i želja jeste da to bude Fakultet dramske i filmske umetnosti, Fakultet političkih nauka i IT sektor, ali smo to proširili na agroekonomiju i još neke grane koje su interesantne

Kao veliki projekti, najavljena je rekonstrukcija Opšte bolnice i izgradnja hale „Lazar“, pa možete li nam reći nešto više o tome?

– Definitivno, potrebe Grada jesu bolji uslovi za pruženje svih zdravstvenih usluga. Opšta bolnica Kruševac potpada pod Ministarstvo zdravlja i Grad je aktivni učesnik u smislu prenošenja naših potreba i ideja u cilju realizacije. Svakako očekujemo da će Ministarstvo zdravlja imati odgovarajuće mere da Kruševac dobije savremenu bolnicu. Oni su nedavno zvanično dobili u vlasništvo i sagrađenu Kovid bolnicu, te verujemo da će ona uskoro pronaći adekvatnu zamenu u okviru Opšte bolnice.

Što se tiče Lazar arene, to je takođe obiman projekat te Grad iz finansijskih razloga nije u poziciji da takav jedan projekat može da realizuje, zato očekujemo da to bude projekat od nacionalnog interesa. Budžet u 2024. je bio visok, a u narednoj godini imaćemo rekordan iznos od oko 7 milijardi 225 miliona dinara i još očekujemo povećanje. I pored toga, jedan infrastrukturni projekat kao što je Lazar arena biće nemoguć da se uradi bez sredstava Republike Srbije, kao što je na kraju krajeva Moravski koridor, Naučno-tehnološki park, rekonstrukcija železničke infrastrukture… Sve su to projekti koje nosi Republika, jer su sami po sebi zahtevni ne samo iz tog finansijskog razloga, već i uključivanja mentorske podrške, savetnodavne, kontrolne, projektantske i u svakom smislu jedan obiman projekat nosi u kapacitetima zahteve za uključivanje mnogo viših instanci.

Istočna zaobilaznica je nešto zbog čega je Grad Kruševac opredelio značajna sredstva za eksproprijaciju zemlje, ali smo naišli na nerešene imovinsko-pravne odnose… Nismo čekali da rešavamo te objekte, već smo nastavili da gradimo put gde je bilo moguće sa preskakanjem tih objekata, da ne gubimo vreme, a da u trenutku kada rešimo imovinsko-pravne odnose, uđemo u proces uklanjanja objekata i samo dovršimo deonicu

U poslednjem razgovoru za novine Grad, najavili ste otvaranje dva nova fakulteta u Kruševcu – Fakultet političkih nauka i Fakultet dramskih umetnosti. Takođe, nedavno ste posetili Univerzitet u Nišu pa možete li nam reći kada će novi fakulteti doći u naš grad i na kojim lokacijama će se nalaziti?

– Zaista moram da kažem da ta ideja postoji dugi niz godina i da nekako sam po sebi put dovođenja fakulteta kod nas nije nimalo jednostavan i lak. To je jedan izuzetno dug proces u smislu dobijanja odgovarajućih rešenja i celokupne jedne organizacije koja zahteve prvenstveno obezbeđenje kadra koji bi u odgovarajućem periodu sprovodio obuku i edukacije za studente i onda tek na kraju dolazimo do tih infrastrukturnih delova u smislu objekata gde bi se nastava organizovala.

Početkom decembra smo dobili mogućnost da u jednom danu i tokom jednog sastanka imamo više sagovornika, s obzirom na našu ideju o fakultetima. Naš naredni korak je da pojedinačno svako od dekana tih fakulteta za koje je Grad Kruševac zainteresovan i gde postoji objektivna mogućnost realizacije, bude prisutan u našem gradu i zatim zajedno tehnički prođemo kroz mogućnosti, uslove i kapacitete koje Kruševac ima da bi se shvatilo da postoji jedna ciljna grupa u dužem vremenskom periodu. Pored opcije uspostavljanja fakulteta, razgovaraćemo i o uspostavljanju odeljenja fakulteta koje već postoji u Nišu, što je možda i najrealnije jer bismo time dobili od strane niškog Univerziteta i taj značajni predavački kadar koji Grad Kruševac u ovom trenutku možda nema za sve predmete u okviru jedne studijske godine.

Naša ideja i želja jeste da to bude Fakultet dramske i filmske umetnosti, Fakultet političkih nauka i IT sektor, ali smo to proširili na Agroekonomiju i još neke grane koje su interesantne.

Vrlo je bitno kada pričamo o fakultetima da nam nije cilj da dovedemo samo fakultete i da njihovim uspostavljanjem nekom odložimo četiri godine odlazak iz našeg rada, već da razmišljamo o tome koji su to profili koje ćemo da školujemo i da sutradan dobiju posao u svom gradu. Takođe, želja nam je da vratimo onaj deo grada kojim smo se nekad ponosili, a to je da su mnoge porodice koje danas žive u Kruševcu, upravo zbog studiranja, posla ili neke ljubavi koje su pronalazili u tom trenutku, došli sa strane i dan danas predstavljaju Kruševljane koji čine ponosnim naš grad.

Verujem da ćemo u toku 2025. godine od novina imati sazgrađen Dom boraca koji će biti krovna organizacija svim organizacijama boraca i Dom kulture koji je trenutno ono što je Dom vojske, kao i rekonstruisanu zgradu Gradske uprave

Građane zanima šta se dešava sa izgradnjom Istočne zaobilaznice i s tim u vezi kada mogu da očekuju rasterećenje saobraćaja na Jasičkom putu?

– Zbog otvaranja deonice auto-puta od Koševa do Vrnjačke Banje, došlo je do privremenog izmeštanja naplatnih stanica i zatvaranja te deonice auto-puta do Koševa gde smo imali nedoumicu kako ćemo da je zatvorimo, a onda smo shvatili da mi do skoro taj auto-put nismo ni imali, što je pokazatelj njegovog značaja i koliko smo se brzo navikli na nešto što je dobro. Otvaranjem deonice od Koševa do Vrnjačke Banje u dobroj meri rasterećen je saobraćaj koji ide kroz ulicu Cara Lazara, ali i Jasički put.

Istočna zaobilaznica je nešto zbog čega je Grad Kruševac opredelio značajna sredstva za eksproprijaciju zemlje, ali smo naišli na nerešene imovinsko-pravne odnose. Tamo gde je bilo samo eksproprijacije zemljišta, rešili smo veoma lako, ali znate i sami da na projektnom delu postoje određeni objekti, kuće koje nismo tek tako mogli po zakonu da rušimo, ali smo bili savesni i odgovorni. Nismo čekali da rešavamo te objekte, već smo nastavili da gradimo put gde je bilo moguće sa preskakanjem tih objekata, da ne gubimo vreme, a da u trenutku kada rešimo imovinsko-pravne odnose, uđemo u proces uklanjanja objekata i samo dovršimo deonicu. Kao Grad smo se obratili zakonodavnim organima da nam omoguće pristup i ulazak u objekte, a da naknadno rešavamo isplatu kada se utvrdi koji su iznosi u pitanju kako ne bi gubili vreme. Za određene objekte smo već dobili izvršna rešenja.

Takođe, imamo ideje i oko nekih saobraćajnih rešenja koje ćemo najverovatnije sprovesti u pogledu Jasičkog puta. Prepoznali smo kroz Savez za bezbednost saobraćaja da postoje rizične tačke, a to se odnosi na neka leva skretanja i da njih predupredimo kružnim tokovima. To su delovi kod Carinarnice i na još dve, do tri lokacije gde ćemo kružnim tokovima značajno povećati bezbednost, ali i ubrzati protok saobraćaja.

Takođe, želja nam je da vratimo onaj deo grada kojim smo se nekad ponosili, a to je da su mnoge porodice koje danas žive u Kruševcu, upravo zbog studiranja, posla ili neke ljubavi koje su pronalazili u tom trenutku, došli sa strane i dan danas predstavljaju Kruševljane koji čine ponosnim naš grad

Koji su planovi Gradske uprave u narednoj godini?

Povećanje budžeta nam je naravno omogućilo i povećanje samih rashoda. Tako da planiramo da uvećamo neke pozicije i mere koje je Grad radio u proteklom periodu, kao što je uvećanje u smislu energetske efikasnosti. Tu nam je drastično uvećan budžetski izdatak, za preko 40 miliona dinara.

Svakoj porodici koja ima đaka u osnovnoj školi pred početak školske godine uručićemo poklon čestitku u iznosu od 10.000 dinara, a program je nazvan: „Grad i roditelji za bolje i lakše obrazovanje“ kako bi na taj način doprineli nekom lakšem funckionisanju porodica.

Takođe, uvodimo novu meru koja će se odnositi na sanaciju starih objekata, a koji se nalaze u privatnom vlasništvu. Kako bi se očuvali najstariji objekti u Kruševcu, a koji se nalaze u privatnoj svojini, Grad će odvojiti deo svojih sredstava i uz deo sredstava vlasnika da obnovimo zgrade koje su svojim arhitektonskim stilom lepe i da kao takve ostanu i budućim generacijama.

Počećemo da radimo i Dom boraca. Znate i sami da su pojedini opozicioni odbornici dali sebi za pravo da izgovore da neko laže i da je to lokacija koja se priprema za nekog investitora koji će tu da izgradi stambenu zgradu. Mandat gradonačelnika je ograničen na četiri godine. Rođeni sam Kruševljanin i planiram da posle ovog mandata da nastavim život u Kruševcu zajedno sa svojom porodicom. Neko sam ko ono što izgovori, izgovara sa uverenjem pre svega u sebe, ali i u svoje komšije koje sutradan mogu da pogledam u oči. U budžetu smo opredelili sredstva da odmah krenemo sa izgradnjom Doma boraca na trenutnoj lokaciji gde se do skoro nalazila Umetnički atelje. Čak smo i tu pretrpeli kritike da nam nije bitna kultura, da uklanjamo Umetnički atelje, što nije tačno. Grad Kruševac je o tome razmišljao, pa je za to određen jedan objekat u Karadžićevoj ulici koji je u vlasništvu Grada, ali imamo nekih tehničkih problema oko iseljenja. Čim budemo ušli u posed, opredelićemo da to bude Umetnički atelje i tako ćemo imati dva značajna objekta.

Radimo aktivno na novom planu izgradnje našeg Doma kulture koji se nalazi neposredno iza Gradske uprave. Takođe, krenuli smo sa rekonstrukcijom Gradske kuće s obzirom da je ovo objekat građen od 1900. do 1904. godine i da zavređuje jednu detaljnu rekonstrukciju i adaptaciju. Republika Srbija će obnoviti 15 ovakvih zgrada na nivou čitave zemlje, a svakako jedna jeste naša u Kruševcu. Verujem da ćemo u toku 2025. godine od novina imati sazgrađen Dom boraca koji će biti krovna organizacija svim organizacijama boraca i Dom kulture koji je trenutno ono što je Dom vojske, kao i rekonstruisanu zgradu Gradske uprave. Podneli smo zahtev za rekonstrukciju zgrade Gimnazije, pa očekujemo odgovor Ministarstva u kom opsegu će moći da nam pomogne, a ostatak sredstva će dodati Grad iz svog budžeta.

Naredna godina biće obeležena nekim novim stvarima koje prate stare lokacije. Tako ćemo kupiti kuću Simića i to smo rešili kao problem da ovo zdanje ostane u amanet budućim generacijama Kruševljana. Imaćemo brojne infrastrukturne radove, brojne ulice, podjednako na seoskom području kao i u gradskom.

Poruka Kruševljanima u narednoj, 2025. godini

– Najveća mi je želja da ostanu ponosni kako i jesu inače. Zaista verujem duboko u to da smo mi Kruševljani izuzetno ponosan narod. Ne mogu da kažem ništa manje kao ostali građani Republike Srbije, ali mi imamo posebnu notu, a to je da se nalazimo u prestonom Lazarevom gradu i mislim da nosimo na jedan izuzetan način tu našu crtu da se ponosimo na te naše krive opanke koji nas izvedu na pravi put. To zaista jeste moja želja, da ostanu ponosni na svoj grad, ponosni na našu Rasinu, Moravu, Jastrebac, naš grad i naša sela… sve ono što naš Grad čini. Da im poželim da i u 2025. godini najpre imaju dobrog zdravlja, sreće i osmeha i da ćemo mi kao Grad biti tu da sa njima podelimo sve one dobre stvari koje svakako zajedno radimo.