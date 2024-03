Fudbaleri Napretka sutra dočekuju TSC i pozivaju navijače

U 24. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije pod Bagdalom sutra gostuje trećeplasirani TSC.

Utakmica se igra od 16 časova, a iz Napretkovog tabora apeluju na navijače da dođu u što većem broju i budu, kao protiv Novog Pazara, „12. igrač“.

Posle nezasluženog poraza od Čukaričkog u Beogradu žele Čarapani da nastave pohod ka plej – of zoni i dokažu da zaslužuju više od aktuelnog plasmana. A, čeka ih, bez sumnje, težak zadatak, jer u goste stiže dugogodišnji predstavnik Srbije na evro – sceni, trenutno trećeplasirani TSC, predvođen bivšim Napretkovim kapitenom Milošem Vulićem.

– Ekipa TSC je sigurno među tri najbolje ekipe u našoj ligi. Poseduje izuzetan kvalitet, veliki roster igrača i ima izgrađen mehanizam igre. Sjajno je vođena sa stručnim štabom koji je već dugo na okupu. Ima TSC moć i sposobnost da menja sistem iz utakmice u utakmice, a formaciju često menjaju i tokom utakmice. Da li igraju sa tri, ili četiri igrača u zadnjoj liniji, imaju veliku raznovrsnost, pogotovo u početku izgradnje akcije iz zadnje linije i samoj progresiji napada, tako da nas očekuje jako težak zadatak – istakao je na konferenciji za medije prvi asistent šefa stručnog štaba Branko Savić.

Protivnik je, očigledno dobro skeniran, ali ima i Napredak svoje adute…

– Naš tim napreduje iz utakmice u utakmicu, odlično radi, atmosfera je dobra i to nam daje nadu i uverenje da možemo i sutra da pružimo dobru partiju i ostvarimo dobar rezultat. I jači smo u odnosu na prethodnu utakmicu, s obzirom da je Mršić sanirao povredu zbog koje na napustio teren na Banovom brdu, a vraćaju nam se posle suspenzije zbog kartona Zličić i Marinković, tako da nam to daje jednu širinu u rotaciji. Hteo bih da se zahvalim publici koja je bila na tribinama protiv Novog Pazara i napravila sjajnu atmosferu i ovom prilikom ih pozivam da i sutra dođu u još većem broju, da bodre momke i da svi zajedno dođemo do još bolje igre i dobrog rezultata – poziva navijače trener Savić.

Da navijači i sutra budu dragocena podrška priželjkuje i pouzdani vezista Filip Krstić, koji je postao nezamenjiva karika u čarapanskom veznom redu

– Bili su navijači protiv Novog Pazara pravi 12. igrač i lepo je bilo igrati. Uz njih i Božiju pomoć verujem da očekivani rezultat neće izostati. A, težak je zadatak pred nama, jer TSC je izuzetno jak protivnik sa kvalitetnim pojedincima u svakoj liniji tima, počevši od našeg Miloša Vulića, Jovanovića, Stojića. Radimo dobro, sigurno je da ćemo i ovom prilikom dati sve od sebe i truditi se da ispunimo sve zadatke koje nam stručni štab postavi. Što se mene lično tiče, stav stručnog štaba je da ima prostora za dalji napredak i daću sve od sebe da tako i bude, a pre svega da i sutra maksimalno budem u funkciji ekipe i doprinesem, poput ostalih saigrača, najboljem mogućem rezultatu.