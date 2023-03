Fudbaleri Napretka gostuju Kolubari

U 28. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Napredak gostuje u Lazarevcu, kod Kolubare (petak, 17 časova), a tim povodom danas je održana konferencija za medije.

–Iskoristili smo prethodni period da fudbalere koji su odigrali do sada veliki broj utakmica osvežimo, a ostali, koji su manje igrali dobili su priliku da se pokažu u Nišu i uđu u takmičarski ritam. Naravno, pripremali smo se i za predstojeće gostovanje u Lazarevcu. I mogu da kažem da će najznačajnije na toj utakmici biti – da budemo strpljivi. Kolubara u drugom delu sezone beleži dobre rezultate, prima mali broj golova, igra vrlo disciplinovano i čvrsto i u svakom trenutku utakmice zna šta hoće. Isto tako i mi znamo šta hoćemo i kada treba to da uradimo. Neophodno je da budemo koncentrisani i maksimalno fokusirani na sve ono što će se dešavati na terenu. Pokušaćemo da odigramo najkvalitetniju utakmicu do sada i vratimo se sa pozitivnim rezultatom, jer predstoje još tri kola do kraja do završetka regularnog dela prvenstva i u ovom trenutku je svaki bod i pobeda zlatna – poručio je šef stručnog štaba Dragan Perišić.

Đorđe Jovanović je jedan od igrača, koji se u Nišu protiv Radničkog, u pobedi od 3:1, kao strelac izjednačujućeg gola, „preporučio“ za mesto u startnoj postavi za duel sa Kolubarom. Za ovog protivnika vežu ga i lepe uspomene. Debitovao je u Napretkovom dresu pre dve godine upravo protiv Lazarevčana i postigao dva gola. „Reprizu“ ne želi da obeća…

–Sigurno da nas čeka jedna zahtevna i teška utakmica, o čemu svedoči pozicija na tabeli domaćina predstojećeg susreta. A, što se “reprize” tiče, iskreno se nadam da ću ponoviti barem polovinu, mada to i nije toliko bitno. Važno je da Napredak izađe kao pobednik – naglasio je Jovanović.

Mladi reprezentativci Nikola Stanković, Nikola Knežević i Vladimir Prijović, koji su branili boje Srbije na prijateljskim utakmicama sa Italijom i SAD priključiće se ekipi direktno u Lazarevcu.

–Privilegija je imati toliki broj reprezentativaca. Ovaj mikro ciklus smo odradili bez njih, šansu su dobili i iskoristili je igrači koji su nastupili u Nišu. Sa druge strane, sjajna je stvar imati mlade reprezentativce na klupi i znati da u svakom trenutku mogu da uđu i preokrenu tok utakmice – zaključio je šef Napretkove struke Dragan Perišić na današnjoj konferenciji za medije.