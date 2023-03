Rekorder u humanosti: Dragan Stojković 177 puta dobrovoljno dao krv

Kruševljanin, Dragan Stojković poznat je kao redovan davalac krvi, a njegova poslednja donacija je posebno značajna jer je dostigao nezapamćeni broj od 177 davanja krvi. Prvi put je dao krv čim je postao punoletan, a kako kaže žao mu je što više neće moći to da čini pošto je napunio 65 godina. Pošto je svestan koliko je redovno davanje krvi human i plemenit čin, ličnim primerom uticao je i na svoje okruženje

–Ovo je moje poslednje, oproštajno davanje. Matematički gledano, od punoletstva kada sam prvi put dao krv, do sada kada imam 65 godina, maksimum bi bio 180 davanja, a ja sam došao do brojke od 177. – kaže Stojković.

Navika i potreba da daje tečnost koja život znači, došla je iz porodice, a motivisala ga je i želja da pomogne drugima. Ova tradicija prenela se i na ostale članove porodice, pa su sa njim u Crveni krst došli i sestrić Danijel Pešić i šurak Miroslav Petrovski.

-Moj pokojni otac je davao krv redovno, i on mi je bio uzor dok sam bio mlad. On nije dogurao do ovako velike brojke kao ja, jer je mlad umro, ali ja sam sebi predodredio da redovno dajem. Zdravstveno sam bio u mogućnosti da to činim, a i imao sam želju da pomažem drugima.

Uvek je nastojao čim ispuni uslov da da krv, a lekari kažu da je njegova „krvna grupa na ceni“.

–Svaka negativna krvna grupa je na ceni, a ja imam A negativnu, lekari smatraju da je ona poželjna za dobrovoljne davaoce.

Kako kaže, veruje da dobrovoljno davanje krvi osnažuje i osvežava organizam, i utiče na celokupno zdravlje, generalno.

–Starom drvetu ako potkrešete grane, ono se podmlađuje, pa mislim da tako i ljudi. Kad se izvuče jedna količina krvi iz čoveka, organizam se bori da je nadoknadi, tako da ja uvek imam u sebi neku novu, svežu, mladalačku krv. – poručuje Stojković.

Koliko mu je drago što je došao do ove rekordne brojke, toliko mu je krivo, što više neće biti u prilici da daje krv zbog broja godina koje ima.

–Žao mi je što više neću moći da dajem krv, jer takvi su propisi. Kad bih se ja pitao promenio bih to, jer ako je čovek zdrav i dobro se oseća, što ne bi dao krv i posle 65. godine? Čuo sam da je u Hrvatskoj dozvoljeno do 70. godine, da je tako kod nas, ja bih prvi nastavio sa davanjem, možda ne u ovoj meri kao sada, ali barem dva tri puta godišnje.

Mladima poručuje da i sami postanu dobrovoljni davaoci krvi, jer nema plemenitijeg čina.

-Kako su se pogasile državne firme, ja sam se plašio da će se smanjiti broj davalaca, jer je to tamo bilo često organizovano, međutim, prijatno sam iznenađen omladinom koja redovno daje krv.

Emina Todorović, sekretarka Crvenog krsta u Kruševcu, smatra da Stojkovićev primer treba svi da slede.

–Posebno me raduje činjenica da je naš sugrađanin ovoliko puta dobrovoljno dao krv, što je jedna retkost, nesvakidašnji čin njegovog herojstva. On je svojim ličnim primerom uticao na celokupnu svoje okruženje i porodicu, da krenu njegovim stopama humanosti. Ovakvih porodica još ima u Kruševcu, što potvrđuje da je ovo grad velikog i humanog srca, a naši sugrađani uvek spremni da nekom pomognu. – ističe Todorovićka.

Inače od početka godine, Crveni krst je organizovao devet akcija dobrovoljnog davanja krvi, a samo tokom marta prikupljeno je oko 700 jedinica ove dragocene tečnosti.

M. Janković