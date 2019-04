U prvom kolu plej-ofa Super lige Srbije, u Lučanima je Mladost savladala Napredak. Posle 90 minuta sasvim solidnog fudbala, domaća ekipa je bila bolja za gol – 2:1 Pre deset dana Mladost je u Lučanima pobedila Napredak sa 2:0, a ovog puta su Kruševljani uspeli da dođu do počasnog gola. Domaćin je rano poveo, već u šestom minutu. Strelac je bio Janko Tumbasević. Ipak, izabranici Milorada Kosanovića su uzvratili dvadesetak minuta kasnije i pogotkom Ivana Đorića izjednačili. Odolevali su zatim Kruševljani do 51. minuta, kada je Vladimir Radivojević našao put do njihove mreže za 2:1, za pobedu Mladosti. Napredak je „skliznuo“ za jednu poziciju na tabeli i sada je sedmi sa 21 bodom, jednim više od osmoplasirane Vojvodine, koju doćekuje u narednom kolu, u nedelju, 21. aprila. SUPERLIGA – 1. kolo, plej–of * Crvena zvezda – Radnički 3:0 (2:0)

/Boaći 23p, 48, Ben 45p/ * Mladost – Napredak 2:1 (1:1)

/Tumbasević 6, Radivojević 51 – Đorić 29/ * Partizan – Čukarički 3:0 (1:0)/Rikardo 31, Zakarić 52, Zdjelar 87/

* Vojvodina – Proleter 0:1 (0:0)

/Čović 70/

Fudbal: Napredak poražen u Lučanima

