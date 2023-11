Fucktor Reunion prizvao neko novo “Jutro”

Upravo se na Youtube kanalu izdavačke kuće Take It Or Leave It Records, i na svim relevantnim digitalnim platformama, pojavio novi singl kruševačkog kvarteta Fucktor Reunion. Singl “Jutro” je i uvod u novo poglavlje benda, koji najavljuje jednu jasnu i zrelu muzičku priču, a ljubiteljima tvrđeg rock zvuka ostavlja nadu da će ova priča potrajati

Nakon više godina muzičke hibernacije nekadašnji kruševački prog rock “teškaši” Fucktor 02, povratkom matičnog pevača Miška Mitrovića, pre godinu dana, postaju Fucktor Reunion. Zauzimajući jasan stav na javnoj sceni, najpre su nas probudili pesmom “Sloboda“, a danas u javnost iznose i video spot “Jutro“, kao najavni singl novog studijskog albuma.

Za novu pesmu kažu da ne mogu da je najave kao još jedan regularan song, aludirajući na to koliko im zaista znači i koliku težinu i jasnu poruku nosi.

Nakon slušanja uvidećete da je “sloboda” još uvek ono što “faktorima” nedostaje, a po rečima tekstopisca i frontmena benda Miloša:

„Jutro je najiskreniji deo dana, kada se čovek probudi i shvati šta ima, gde je, šta mu nedostaje. Jutrom je čovek makar na tren najsvesniji.“

Muziku, aranžmane i vokale radili su Fucktor Reunion, tekst potpisuje pevač Miloš Miško Mitrović, a standardnu postavu čine i Mića Ristić (gitare), Vanja Davidović (bas) i Ivan Mladenović Sijuks (bubnjevi). Specijalni gost na pesmi je Aleksandra Ivanov (vokal).

“Jutro“ su snimili, kao i prethodni album, u Jagodini, u kultnom „Studiju Boža“. Snimanje i produkciju uradio je Marko Vučković (Alister).

Početkom decembra prošle godine veliki deo originalne postave benda Fucktor 02 obznanio je da kreće u novu inkarnaciju pod imenom Fucktor Reunion, dok je Take It Or Leave It Records objavio, na digitalnim platformama, remasterovano izdanje njihovog debitantskog izdanja „Kud plovi ovaj brod?“ iz 1995. godine, kao i nikad zvanično publikovan drugi album „Sloboda“ iz 2018.

Link video singla “Jutro”: https://www.youtube.com/watch?v=9v1Rrg7kYZk

Link ka digitalnim platformama: https://lnk.to/Fucktor-Reunion-Jutro

Tekst & foto: promo