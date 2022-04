FK Trajal pred gostovanje Brzom Brodu: “Opuštanje – zabranjena reč”

U 25. kolu Srpske lige Istok, vodeći Trajal gostuje Brzom Brodu, a Meševo, koje se grčevito bori za opstanak, igra u Pirotu sa Radničkim.

Šest kola do kraja prvenstva Srpske lige Istok, Trajal ima pet bodova više od svog prvog pratioca, popovačke Budućnosti. To jeste velika prednost, ali svakako da za “gumare” ne sme biti opuštanja do samog kraja takmičenja.

To podrazumeva već i prvu narednu utakmicu, subotnje gostovanje Brzom Brodu, bez obzira što je protivnik u minulom kolu pretrpeo visok poraz u Svilajncu od Radničkog sa čak 7:0.

– Brzi Brod je sasvim drugačija ekipa na svom terenu, gde je od 12 utakmica izgubio samo dve. Zato moramo da budemo oprezni i opuštanje je zabranjena reč! Spremamo se i za specifične uslove, tamo je teren manjih dimenzija, svaki aut u visini šesnaesterca je kao korner, tako da se nadam da će naši igrači biti vrlo pažljivi i na vreme se prilagoditi takvom terenu i pokazati kvalitet. Ušli smo u sam finiš takmičenja, u dobroj smo poziciji, ali svaka pobeda je zlata vredna i mi je želimo i u subotu i nadam se da ćemo je i ostvariti – kaže pred predstojeću utakmicu šef stručnog štaba kruševačkog srpskoligaša Živojin Vidojević.

Fudbaler Trajala Ivan Dragićević sa optimizmom gleda na naredni meč:

– Brzi Brod igra bolje na svom terenu, koji je manjih dimenzija i lošiji, što nama ne odgovara, ali nadam se da ćemo brzo postići gol što će promeniti tok utakmice i otvoriti protivnika, a to će otvoriti više opcija za nas.

U isto vreme kada i meč između Brzog Broda i Trajala, u subotu od 16.30 sati, igra se i utakmica u Pirotu između Radničkog iz Meševa, u kojoj su gostima bodovi u borbi za opstanak preko potrebni.

S.M.