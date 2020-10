U nastavku prvenstva Prve lige Srbije, Trajal sutra gostuje Radničkom u Sremskoj Mitrovici. Trener Goran Lazarević kaše da se ne treba baviti prognozama, jer su one u ovoj sezoni nezahvalne

Neočekivano je Trajal u prethodnom kolu poražen u svom gradu od kraljevačke Sloge. Prilika za „popravni“ stiže već sutra, kada je protivnik još kjedna ekipa sa začelja tabele. Trajal putuje u goste pretpslednjem na tabeli Radničkom, u Sremsku Mitrovicu.

Trener Goran Lazarević je ipak oprezan po pitanju ishoda:

– Prilika je da se dobrom partijom i pobedom iskupima za nešto što je iza nas. I na početku sezone sam reako da je ovo izjednačena Liga i da tabela ništa ne pokazuje, što se i pokazuje iz kola u kolo. I u Sremskoj Mitrovici nas očekuje važna utakmica, kao i prethodne i kao i one što dolaze, sa novim timom u Ligi, koji je sa dosta novih igrača, koji se dosta promenio, uključujući i trenera. U zadnje vreme pružaju dobre igre, ali bez dobrih rezultata, naročito kući, ali to ne smatram nekim pokazateljem. Da je mene neko pitao pre utakmice sa Slogom šta očekujem, rekao bih da je to nastavak dobrih partija, ali desilo se nešto sasvim suprotno. Ne treba se baviti prognozama, već verovati u rad.

Na sličan način razmišlja i fudaler Trajala, Filip Sredojević:

– Očekuje nas teška i tvrda utakmica. Idemo u Sremsku Mitrovicu da odigramo jednu takmičarski dobru utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu.

Utakmica između Radničkog i Trajala igra se na Gradskom stadionu u Sremskoj Mitrovici, sutra od 15 sati.

S.M.

FK Trajal na „popravnom“

U nastavku prvenstva Prve lige Srbije, Trajal sutra gostuje Radničkom u Sremskoj Mitrovici. Trener Goran Lazarević kaše da se ne treba baviti prognozama, jer su one u ovoj sezoni nezahvalne Neočekivano je Trajal u prethodnom kolu poražen u svom gradu od kraljevačke Sloge. Prilika za "popravni" stiže već sutra, kada je protivnik još kjedna ekipa sa začelja tabele. Trajal putuje u goste pretpslednjem na tabeli Radničkom, u Sremsku Mitrovicu. Trener Goran Lazarević je ipak oprezan po pitanju ishoda: - Prilika je da se dobrom partijom i pobedom iskupima za nešto što je iza nas. I na početku sezone sam reako…