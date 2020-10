„Gumari“ poraženi u Kruševcu od TSC-a sa 2:0 u utakmici šesnaestine finala srpskog Kupa

Za razliku od Napretka, koji je dan ranije pobedom nad ekipom Žarkova uspeo da se plasira u osminu finala najmasovnijeg domaćeg fudbalskog takmičenja, Trajal je zaustavljen u šesnaestini finala.

U Kruševcu je dočekao favorizovanu prvoligašku ekipu TSC-a i prušio joj dobar otpor. Rezultatska neizvesnost potrajala je sve do završnice utakmice. Golom Nenada Lukića u 81. minutu gosti iz Bačke Topole poveli su sa 1:0, ali pitanje pobednika time još nije bilo rešeno. U nadoknadnom vremenu, TSC dolazi do još jednog pogotka i preko Đure Zeca stiše do konačnih 2:0.

Posle eliminacije iz Kupa, Trajal se okreće ka domaćem prvenstvu. Već za vikend igra se 12. kolo Prve lige Srbije, u kome trenutno sedmoplasirani Trajal gostuje u Beogradu IMT-u.

Ilustracija: www.fss.rs

FK Trajal eliminisan iz Kupa Srbije

"Gumari" poraženi u Kruševcu od TSC-a sa 2:0 u utakmici šesnaestine finala srpskog Kupa Za razliku od Napretka, koji je dan ranije pobedom nad ekipom Žarkova uspeo da se plasira u osminu finala najmasovnijeg domaćeg fudbalskog takmičenja, Trajal je zaustavljen u šesnaestini finala. U Kruševcu je dočekao favorizovanu prvoligašku ekipu TSC-a i prušio joj dobar otpor. Rezultatska neizvesnost potrajala je sve do završnice utakmice. Golom Nenada Lukića u 81. minutu gosti iz Bačke Topole poveli su sa 1:0, ali pitanje pobednika time još nije bilo rešeno. U nadoknadnom vremenu, TSC dolazi do još jednog pogotka i preko Đure Zeca stiše…