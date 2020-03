Napredak poražen u nadoknadi vremena, Trajal izgubio u Bačloj Palanci

Kruševljani izjednačili u 84. minutu, ali je TSC do pobedonosnih 2:1 došao u trećem minuta produžetka!

Kada je u završnici utakmice, u 83. minutu, Miloš Mijić postigao izjednačujući gol, izgledalo je da bi Napredak ipak mogao da se iz Bačke Topole vrati neporažen. Međutim, upornost domaćih se isplatila i – golom Vladimira Silađija u 93. minutu utakmice – TSC je ipak došao do pobede.

Domaći su, tako do sva tri boda došli golovima na samom početku (već u šestom minutu strelac je bio Đuro Zec) i kraju utakmice, dokazujući kako ona zaisita traje od prvog do poslednjeg zvižduka sudije.

Agonija Napretka je tako samo nastavljena, jer su u četiri kola nastavka prvenstva Super lige Srbije postigli samo dva gola i osvojili samo jedan bod. Od osmog mesta, koje vodi u plej-of, udaljeni su sada već previsokih deset bodova, tako da je u ovom trenutku mnogo realnije ražmišljati o onom drugom doigravanju, u plej-autu elitne lige.

Sa 25 bodova Napredak je sada 11. tim na tabeli, a 7. marta u Kruševcu igra protiv Proletera koji je na 12. mestu. Mesta za izbor nema, moraće se igrati za sva tri boda! Ostaje, međutim, pitanje koliko Napredak realno može u ovom prvesntvu?!

„Gumari“ bez bodova u Bačkoj Palanci

Na startu drugog dela prvenstva Prve lige Srbije, FK Trajal poražen od Bačke sa 1:0

Okupilo se oko 1500 gledalaca na prvoligaškoj prolećnoj premijeri na sradionu Slavko Maletin Vava u Bačkoj Palanci. Igrom koju su videli mogu da budu zadovoljni, jer su obe ekipe pokazale borbenost. Do bodova je ipak došla domaća, preko Žakule koji je u 28. minutu postigao jedini gol na ovom meču. Bačka je bolje otvorila utakmicu, imala inicijativu koju je i krunisala odličnim prodorom Jovanovića koji je idealno poslužio Žakulu, da bi ovaj sa metar-dva bez problema zatresao mrežu Trajala.

Igrači Bačke su nastavili u istom ritmu i nakon vođstva, dok su se Kruševljani opredelili za polukontre i kontre. U drugom poluvremenu igra je bila otvorenija na obe strane. Bačka je za nijansu bila bolja i zasluženo je na kraju slavila. „Gumarima“ ipak ostaje žal što su još jednom zbog neefikasne igre ostali bez preko potrebnih bodova.

Pobeda je Bačku popela na treće mesto na tabeli, dok je Trajal ostao na 26 bodova i poziciji u njenom drugom delu (trenutno je dvanaesti). Sedmog marta, u 25. kolu, u Kruševcu gostuje ekipa Radničkog 1923.

TRAJAL: Elesin, Mijić, Radmanovac, Ousman (od 46. mn Jovković), Djurović, Aleksić, Gogić, Liščević, Punoševac, Jovanović (od 64. min Musah), Miošević (od 76. Milisavljević)

S.M., Foto: FK Bačka

Napredak poražen u nadoknadi vremena, Trajal izgubio u Bačloj Palanci

