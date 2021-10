Film pokrenuo lavinu uspomena: Kako je Toma pevao kruševačkim maturantima

Film „Toma“ u bioskopima širom Srbije obara rekorde gledanosti, a priča o muzičkoj legendi, poslednjem boemu Balkana, večitom dečaku, pokreće lavinu uspomena na to vreme, život, koncerte, kafane i pesme…

Spletom srećnih okolnosti maturanti kruševačke Gimnazije, 1965. godište, imali su privilegiju da im legendarni Toma, 1984. godine zapeva na maturskoj večeri.

– Slavili smo matursko veče u restoranu Bagdala. Sve je bilo puno, samo je jedan sto bio rezervisan za nekoga, u toku večeri se pojavio Toma Zdravković sa drugim estradnim zvezdama. Došli su na večeru, pre toga su imali koncert u Kruševcu. Naše drugarice Darina i Snežana su zamolile Tomu da nam nešto otpeva, on je pristao i mi se od tada hvalimo da nam je Toma pevao na maturi – seća se te večeri od pre skoro trideset godina Gorana Mićić Mladenović, tadašnja maturantkinja, a danas novinarka, urednica u kruševačkom dopisništvu Radio televizije Srbije.

Opisuje da su maturanti Tomu, kada je počeo da peva, okružili, a on se potom, kako bi svi mogli da ga vide, popeo na stolicu, to je bila improvizovana bina.

Posebno ih je oduševio jer je pristao da peva iako je bio umoran od koncerta.

– Možda onim drugim pevačima koji su bili sa njim nije bilo pravo što smo samo njega zamolili da nam peva, ali njega je, uz Silvanu i Zvonka Bogdana, naša generacija slušala. Vesna Zmijanac nam je takođe u tom periodu bila interesantna jer je imala deut sa Merlinom, dok ostale narodnjake nismo slušali – objašnjava ona.

To što im je legendarni Toma pevao na maturi za Dejana Miladinovića ostaje večna uspomena. Tadašnji maturant, a danas direktor u novinama GRAD, potvrđuje da je Toma bio vidno umoran, ali da im je pevao:

– To pokazuje njegovu veličinu. Mi smo bili maturanti, mnogo nam je značilo da nam nekoliko pesama otpeva tako dobar i poznat pevač. Bilo nam je neverovatno da smo imali toliko sreće da se baš Toma pojavi u restoranu u kome slavimo maturu, on je uz Silvanu bio jedini narodni pevač koga smo mi tada slušali – priča Miladinović objašnjavajući da je njegova generacija uglavno stasala uz Čorbu, Azru, Balaševića, Bijelo dugme, Film, Prljavo kazalište…

Da Krušeljani vole Tomu i njegovu muziku potvrđuje i to što je film koji se trenutno emituje u ovdašnjem bioskopu među najgledanijima u protekloj deceniji. Od 16. septembra do 8. oktobra ga je videlo skoro 6.600 ljudi. Iako je bilo predviđeno da se igra do 30. septembra, najpre je njegovo prikazivanje produženo do 10. oktobra, a prema poslednjoj informaciji iz Kultunog centra projekcije će se puštati do 17. oktobra.

J.B.

Foto: privatna arhiva