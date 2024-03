Pitali smo: Kada počinje faza dva u izgradnji aerodroma Rosulje

U skladu sa planom detaljne regulacije i dogovorima postignutim sa predstavnicima preduzeća Aerodromi Srbije i Vlade Republike Srbije krenulo se sa realizacijom druge faze izgradnje aerodroma Rosulje. Ova faza podrazumeva produžetak poletno-sletne staze koja je duga 850 na 1225 metara, izgradnju staze do platforme predviđene za parkiranje dva aviona, kao i terminalne zgrade koja će omogućiti razmenu putnika u skladu sa standardima za međunarodne aerodrom

-Projektni zadatak je definisan i javno preduzeće Aerodromi Srbije je raspisalo javni poziv i u toku je izgradnja projektno-tehničke dokumentacije, na osnovu koje je raspisan tender, izabrana projektantska kuća koja treba da uradi dokumentaciju da bi mogla da se izvrši dogradnja postojećeg aerodroma-najavljuje Ivan Anđelić načelnik Rasinskog upravnog odbora.

Pored izgradnje same piste predviđena je izgradnja dela za parkiranje dva aviona, poletno sletna staza, kao i hangar za prijem i otpremanje putnika u međunarodnom saobraćaju. Projekat podrazumeva i izgradnju telekomunikacije i signalizacije za nesmetano funkcionisanje, kao i izgradnju pristupne saobraćajnice do aerodroma.

Po rečima Anđelića ova investicija je od ključnog značaja za Kruševac, jer će dobiti novi vid saobraćaja koji će uticati na privredu i turizam.

-Aerodrom će imati oznaku AB, što će ga svrstati u krug međunarodnih aerodorma. To je ambiciozan projekat, a po svim uveravnjima koje imamo do Vlade, brzo će se krenuti u realizaciju ovog projekta. Ovo je velika stvar za ceo Rasinski okrug, jer će pored Beograda i Niša to bio najozbiljniji aerodrom na teritoriji zemlje. Vlada je prepoznala Kruševac kao ozbiljnog partnera, ne smemo da zaboravimo činjenicu, da je Grad otkupio već pedesetak hektara zemlje za aerodrom, koja je ograđena i poravljana, a napravljen je i manji hangar za prijem aviona aero kluba Mihajlo Živić.

Podsetimo, Aerodrom Rosulje, otvoren je 2022. na Vidovdan, u prisustvu predsednika Srbije, Aleksandra Vučića. Prema trenutnim gabaritima i dobijenim dozvolama, u domaćem saobraćaju mogu da koriste manje letilice, sa rasponom krila do 24 metra. U protekle dve godine, država je u njegovu izgradnju uložila oko 340 miliona dinara, a izgrađeni su poletno – sletna pista, staza za rulanje, hangar, pomoćne staze, uređene su prilazne površine, kompleks je ograđen, oko aerodroma je urađen patrolni put, po najvišim standardima bezbednosti. Aerodrom je rađen po standardima za putnički avion ATR, koji se koristi za regionalni saobraćaj, te će u budućnosti, moći da se koristi, uz produženje piste, za te namene.

M. J.