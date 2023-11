Dveri i Zavetnici u koaliciji, kandidat za gradonačelnika Miloš Ašanin

Koalicioni sporazum potpisan je između Srpske stranke Zavetnici Kruševac i Srpskog pokreta Dveri Kruševac. Prvi na listi i kandidat za gradonačelnika Grada Kruševca je diplomirani ekonomista Miloš Ašanin član IO Srpske stranke Zavetnici. Lista za parlamentarne i lokalne izbore nosi naziv: Milica Đurđević Stamenkovski – Boško Obradović – Nacionalno okupljanje – Državotvorna snaga- – Srpska stranka Zavetnici – Srpski pokret Dveri

-Nacionalno okupljanje je platforma sa integritetom i ozbiljnim političkim ciljevima. To nije izborni format za jedan ciklus, već paradigma za odgovor na krizu u državi i društvu. Napokon Kruševac dobija listu i ljude koji nikada nisu bili na vlasti, potpuno nova snaga koja odlučno stoji na stranu suverenosti Srbije i Kruševca kao glavnog grada domaćinskih vrednosti. Borićemo se za opšti interes Kruševca i Srbije , savim drugačije nego svi do sada koji su se proteklih trdeset godina sa javnih funkcija borili samo za lični interes. Tačka našeg okupljanja je Kruševac i Srbija. Do pobede-poručuju iz ove stranke u saopštenju dostavljenom našoj redakciji.

