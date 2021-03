Duži rok za plaćanje računa za grejanje uz popust

Gradska toplana produžila je rok za plaćanje računa koji donosi umanjenje od pet odsto te će korisnici koji račun plate do petka, 19. marta, moći da iskoriste pomenuti popust, obaveštavaju iz kruševačke Toplane

Rok do koga inače važi takav popust je do 15-tog u mesecu.

U Toplani navode da se danas snbdevanje protiče bez problema uz podsećanje da su dežurne ekipe za intervencije dostupne te da im se potrošači mogu obratiti za pomoć i podršku pozivom na brojeve: 037/447-790 i 037/447-791 ili besplatnim pozivom na 0800/035-037.

J.B.

