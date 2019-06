Država sa 300 miliona dinara finansira remont četiri kotla u Toplani

Ugovor sa pet firmi koje će tokom narednih pet meseci izvoditi radove u Gradskoj toplani je potpisan, ukupna vrednost remonta četiri kotla je 300 miliona dinara, a taj posao se finansira iz republičkog budžeta. Radovi počinju naredne nedelje. To je za krusevacgrad.rs rekao direktor kruševačke Toplane Dragan Azdejković

Do kompletnog remonta, kojim će osim do sada korišćenih dva kotola na ugalj biti obuhvaćena i dva kotla na gas, koja su više od decenije stajala u Toplani, dolazi nakon grejne sezone tokom koje su do janura do marta prekidi u snabdevanju bili veoma česti, jer je zbog dotrajalosti dolazilo do čestih pucanja cevi u kotlovima.

Direktor Gradske Toplane, Dragan Azdejković je podsetio da je pomoć države za remont kotlova obećao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je krajem februara u okviru kampanje Budućnost Srbije obišao Toplanu.

– Tada je predsednik Srbije rekao da ćemo od države za taj posao dobiti milion evra, odnosno oko 120 miliona dinara. Medjutim, nakon što smo uradili predračun i kada su se uključili nadležni iz Kancelarije za kapitalna ulaganja, stručnjaci, predstavnici Vlade, zaključili smo da ti poslovi treba da budu obimniji ukoliko želimo da imamo dugoročno rešenje za grejanje. Odlučeno je da se, osim remonta kotolova na ugalj uradi i remont dva kotla na gas, čime će biti ispunjena i zakonska obaveza da Toplana ima alternativni izvor energije. Vlada je odlučila da Kruševac za te poslove dobije 300 miliona dinara iz republučkog budžeta – kazao ja Azdejković.

On je naveo da je tender završen te da će radove izvoditi više preduzeća jer je reč o različitim poslovima. Radiće firme „Termomont“ Beograd, „Bosnamotaža“ iz Prijedora, „Tipo kotlogradnja“ iz Beograda, niška „Termo elelektrotehnology“ te BB konsalting. Remont dva kotla na gas i jednog na ugalj treba da bude završeni do početka grejne sezone, što je dovoljno za grejanje korisnika, dok će drugi kotao na ugalj biti završen do 15. novembra.

Azdejković je podsetio da su kotlovi na ugalj, koji su poslednji put remontovani 2007. godine, tokom prethodne grejne sezone radili sa 50 do 60 odsto kapaciteta te dodao da će nakon remonta njihova iskorišćenost biti maksimalna, što znači da će imati snagu od 70 megavata. Planirano je da kotlovi na gas obezbediti dodatnih 30 megavata što znači da će Toplana imati na raspolaganju 100 megavata, što je snaga sa kojom može da se planira i povećanje broja korisnika.

Direktor Toplane je napomenuo da se cena grejanja, iako je najniža u Srbiji, neće menjati. Potvrdio je i da je, zbog problema sa grejanjem, ali i zbog, kako je naveo „političkih tenzija opozicije“ procenat naplate, koji je iznosio izmedju 75 i 85 odsto, u drugom delu grejne sezone opao na 60 odsto, što otežava poslovanje Toplane.

– Do decembra je naplata bila dobra, tada je pala kako zbog problema koje smo imali sa grejanjem tako i zbog pozivanje da se ne plaćaju računi. Zna se kakva je procedura da bi neko dobio umanjenje računa. Toplana mora da naplati potraživanja, protiv toga smo da idemo preko izvršitelja, odnosno spremni smo da sa gradjanima pravimo dogovor o reprogramu – kazao je on.

Azdejković je potvrdio da ni kruševačka, kao ni ostale Toplane, nije završila posao potpisivanja ugovora sa korisnicima, iako je zakonski rok za to istekao, kazavši da je taj posao u toku. Na konstataciju da je procedura za odjavljivanje sa grejanja komplikovana i skupa on je kazao da su je propisali nadležni republički organi, a da su je lokalne samouprave potvrdile, uz mogućnost da unesu manje korekcije.

Odgovarajući na pitanje o ostavci, koju je podneo krajem januara, Azdejković je kazao da odluku o njoj treba da donese osnivač, odnosno Skupština Grada.

Inače, tokom prethodnih godina kruševačka Toplana je sredstvima KFV banke radila na rekonstrukciji tri kilometra magistralnog voda te na zameni postanica i komora, čime je obezbedjeno ravnomerno rasporedjivanje energije. Planirano je da Toplana do početka grejne sezone uradi i podstanice kod Gimnazije, kod Uprave prihoda i u Sindjelićevoj ulici.

