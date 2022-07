Dragoslav Duda Punoševac iz Kruševca rukometni trener u Slovačkoj

U Slovačkoj u kojoj je najpopularniji hokej, fudbal, a rukomet na trećem mestu, Kruševljanin Dragoslav Duda Punoševac je na kormilu seniorskog prvoligaškom kluba Agrotopolčani od 2019. , kada se prihvatio kormila. Prve takmičarske godine 2020/21. zauzeo je šesto mesto ,a 2021/22 titulu vicešampiona.

– Razumljivo je da sam prezadovoljan prijemom i životom u Slovačkoj. Domaćini posebno zbog rezultata. I da bi nadalje bilo još bolje i lepše svima nama u novu sezonu sam angažovao novajlije iz Srbije: Moroslava Jovanovića iz RK Proleter iz Zrenjanina, Lazara Pavlovića iz Mokre Gore, Đorđa Čolovića, RK Spartak iz Subotice i Davisa Pavlovića iz Inđije. Imamo nameru da napadnemo prvo mesto-besedi Punoševac.

Za njega s pravom kažu da je imao bogatu igračku i trenersku karijeru. Ponikao je u bivšem ORK Napredak, jednom je želeo i da pomogne svom matičnom klubu kao trener, ali izjalovilo se i 1992.godine kao desni bek odlazi u Portugaliju.



-Uzgred 1989.godine izabran sam za Sportistu grada Kruševca. Dobro sam međutim znao da se od uspomena ne živi i od 1996.do 1999.godine odlazim u Porto. U pitanju je Fudbalski klub, koji je razume se imao i RK – dodaje on.

Sada već iskusni trener bio je na skeneru rukometnih menadžera, pa je Dragoslav Punoševac od 1999.godine do 2004. proveo u Portugaliji, a dve godine kasnije, pa sve do 2016.bio je selektor seniora od 14 do 20 godina.

Jednostavno rečeno, Dragoslav Duda Punoševac je bio i ostao igrač i trener koji se dokazao u belom svetu.

Lj.Marković