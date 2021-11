Dodelom nagrada završen “Mali Joakim”

“Mali Joakim“ 14. Festival predstava za decu i mlade završen je dodelom nagrada i predstavom “Čarobni pasulj” , koju je u čast nagrađenih izvelo Šabačko pozorište. Predstava “Bambi”, Pozorišta za decu iz Kragujevca, dobila je nagradu za najbolju predstavu u celini. Takođe, nagrađene su i Olga Ziebinska koja je radila scenografiju za ovu predstavu, Lazar Novaković za autorsku muziku, Jakub Maksimović koji potpisuje režiju te Miloš Milovanović za glumačko ostvarenje, a on je nagradu podelio sa kolegama iz još tri pozorišta.

Po rečima žirija, predstava “Bambi” je izuzetan pozorišni čin i predstavlja značajan umetnički iskorak u stvaralaštvu za decu u Srbiji jer izvanrednim i združenim radom reditelja, glumaca, muzičkog saradnika i svih ostalih učesnika u predstavi, što podrazumeva i perfektno vođenje lutaka, izaziva čistu emociju kod gledalaca svih uzrasta. Na taj način, priča o Bambiju i njegovom odrastanju, kao i o lepoti života, uprkos svim izazovima s kojima se glavni junak suočava, postaje priča svih nas.

Na festivalu je učestovalo 7 predstava, a dodeljene su nagrade za najbolju režiju, predstavu u celini, dizajn svetla, autorsku muziku, dramski tekst, glumačka ostvarenja, kostim, scenografiju kao i specijalne nagrade za najbolju masku i koreografiju.

Lemana Bećirović Binjoš, glumica Regionalnog pozorišta Novi Pazar, nagrađena je za likove Zle Maćehe i Dobre vile u predstavi“Pepeljuga“.

– Ovo mi je prva nagrada posle dužeg vremena i veoma mi znači, to je dobra motivacija za dalji rad. Moja uloga je takva da igram i pozitivnog i negativnog junaka iz jednog kostima prelazim se u drugi za svega par minuta, što zahteva koncentraciju, ali nije neizvodljivo. Posebno je glumiti za decu, jer ona su najiskrenija publika, ne umeju da lažu i tačno vidite da li im se dopada ono što vi radite. Kada nakon predstave dobijete aplauzi i kada vam deca priđu da se slikaju sa vama, onda znate da ste uspeli – kaže ova glumica.

Za istu predstavu nagradu je dobio i Radomir Stamenković, za najbolji dizajn svetla, a Ana Kolbjanova, kostimografkinja iz Ukrajine, nagrađena je za najbolji kostim.

– Dugo sam pripremala kostime za “Pepeljugu” sa mojim saradnicima, napravili smo dvadeset vrlo ozbiljnih kostima, koji imaju podkostime, podkonstrukcije, osnovni kostim, perike, kape… Do sada sam dobijala nagrade za scenografiju, jer se time bavim već deset godina od kad sam se preselila u Srbiju, a ovo je moja prva nagrada za kostim, znači mi to zato što sam se mnogo trudila. Tekst ove predstave je adaptacija starog sovjetskog teksta, možda je i to uticalo – objašnjava ona.

Na završnoj večeri ovog festivala nagrade su uručene i Milanu Vujiću za masku za predstavu “Lepotica i zver“ Pozorišta Timočke krajine “Zoran Radmilović“ iz Zaječara. Specijalnu nagradu za koreografiju dobila je Nađa Tomić za predstavu “Pinokio”, Narodnog pozorišta Leskovac, a nagrađen je i dramski tekst za istoimenu predstavu koji potpisuje Spasoje Ž. Milovanoviću.

Nagrada Mali Joakim za glumačka dodeljene su ravnopravno i Petri Dimitrijević, za lik Pinokija u predstavi “Pinokio“, Narodnog pozorišta Leskovac i Nebojši Vraniću, za lik Kapetana Džona Piplfoksa u istoimenoj predstavi Kruševačkog pozorišta.

Fotografije: Pozorište za decu, Kragujevac, Facebook stranica Regionalnog pozorišta Novi Pazar

M.S.