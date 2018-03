Dobri rezultati „Henkela“ na polju održivosti

– U 2017. godini jasno smo pokazali napredak u implementaciji naše strategije održivosti i dostizanju ciljeva održivosti. Ponosni smo na činjenicu da su mnoge medjunarodne rejting agencije naša dostignuća ocenile odličnim ocenama i priznale Henkel kao jednu od vodećih svetskih kompanija u oblasti održivosti – rekla je Kathrin Menges, izvršna potpredsednica za ljudske resurse i predsedavajuća Henkelovog Saveta za održivost.

Kompanija Henkel želi da stvori održivu vrednost, kako za svoje klijente i potrošače, tako i za celokupno društvo, a istovremeno planira i da utrostruči svoju efikasnost do 2030. godine.

U prošloj finansijskoj godini, kompanija je još jednom postigla konkretan napredak ka dostizanju svojih prelaznih ciljeva za 2020. godinu, u poredjenju sa početnom 2010. godinom. Potrošnja energije i emisije CO2 (po toni proizvoda) smanjile su se za 24 odsto, količina otpada (po toni proizvoda) je smanjena za 32 odsto, dok je potrošnja vode po toni proizvoda opala za 24 odsto. Zaštita na radu (za milion radnih sati) poboljšana je za 17 odsto, dok je neto prodaja po toni proizvoda povećana za 5 odsto.

Uopšteno gledajući, Henkel je uspeo da značajno poboljša odnos izmedju ostvarene vrednosti i ekološkog otiska za 43 odsto u odnosu na početnu 2010. godinu, a do 2020. godine, kompanija planira da poveća efikasnost iskorišćenja svojih resursa za 75 odsto.

Dodatno, kompanija teži tome da do 2030. godine u celosti snabde svoju proizvodnju električnom energijom iz obnovljivih izvora, a prelazni cilj toga je da se ostvari pokriće za 50 odsto proizvodnje do 2020. godine. Na ovaj način Henkel sledi dugoročnu viziju da postane kompanija koja ima pozitivan uticaj na klimu.

Za napredak u 2017. godini, prema rečima Menges, najzaslužniji su zaposleni.

– Od 2012. obučili smo više od 50.000 zaposlenih da budu ambasadori održivosti – što ovaj program čini jednim od Henkelovih najvećih obrazovnih inicijativa do danas. Mi ne želimo samo da prenesemo znanje o održivosti našim zaposlenima, već i da ih ohrabrimo da to znanje podele sa svojim kolegama, dobavljačima, kupcima, pa čak i školarcima kako bi dali doprinos društvu. To je važan korak ka tome da se da još veća uloga temi održivosti u planiranju svakodnevnih aktivnosti za svakog pojedinačnog zaposleno – rekla je ona.

Pored svojih zaposlenih, Henkel uključuje i svoje partnere u lanac vrednosti. Na primer, kompanija radi zajedno sa Bankom plastike, društvenim preduzećem koje ima za cilj da očisti okean od plastike uključivajući i angažujući siromašne ljude. Na prihvatnim stanicama, kao što je ona na Haitiju, lokalne zajednice imaju mogućnost da predaju plastični otpad koji su prikupili, te da ga zamene za novac, donacije u robi ili društvene usluge. Ova plastika se potom preradjuje za ponovnu upotrebu kao reciklirani materijal, kako bi se održala ekonomija kruženja.

Henkel je saopštio i da su njegovo održivo poslovanje i nastojanja impresionirali i stručnjake za održivost, rejting agencije i tržišta kapitala, te je kompanija, izmedju ostalog, uvrštena u „Dau Džons“ Svetski indeks održivosti, kao i indekse ECPI, Ethibel, Euronext Vigeo Eiris, FTSE4Good, Global Challenges, MSCI ESG Leaders i SRI, STOXX Global ESG Leaders. Prema rejtingu kompanija Oekom Research i Sustainalytics, Henkel je prepoznat kao vodeća kompanija u svojoj grani industrije.

Dobri rezultati „Henkela“ na polju održivosti

- U 2017. godini jasno smo pokazali napredak u implementaciji naše strategije održivosti i dostizanju ciljeva održivosti. Ponosni smo na činjenicu da su mnoge medjunarodne rejting agencije naša dostignuća ocenile odličnim ocenama i priznale Henkel kao jednu od vodećih svetskih kompanija u oblasti održivosti - rekla je Kathrin Menges, izvršna potpredsednica za ljudske resurse i predsedavajuća Henkelovog Saveta za održivost. Kompanija Henkel želi da stvori održivu vrednost, kako za svoje klijente i potrošače, tako i za celokupno društvo, a istovremeno planira i da utrostruči svoju efikasnost do 2030. godine. U prošloj finansijskoj godini, kompanija je još jednom postigla konkretan napredak…