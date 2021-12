Direktor Toplane o prozivkama, poslovanju, ekologiji: Grejanje je prioritet

Gradska toplana održala je konferenciju za medije povodom nedavnih optužbi koje je na račun tog javnog preduzeća uputila Stranka slobode i pravde. KruševacGrad je tada pisao o pomenutim prozivkama te objavio odgovore Toplane, koji su danas ponovljeni

Direktor Gradske toplane Dušan Gvozdenović govorio je, takođe, o značaju uglja, zbog trenutne geopolitičke situacije, te kotlovima na ugalj dao prednost u odnosu na one koji su na gas, što otvara pitanje zaštite životne sredine.

– Kada bi pitali naše građane da li ih više brine to da li se oseća zagađenje vazduha ili da li su im radijatori topli, odlučiće se za tople radijatore. Činjenica je da moramo da grejemo grad i da je to naša osnovna delatnost. U poslednje vreme se stalno javljaju ljudi koji brinu za ekologiju i to je OK, ali zamislite da je cena gasa otišla za 50 odsto, kako se najavljivalo, a da mi nemamo kotlove na ugalj. Čime bismo grejali grad? – kazao je on.

Direktor je istakao da Srbija nije u Evropskoj uniji i da je za naše standarde emisija štetnih gasova u granicama dozvoljenog:

– Gradska toplana je izdvojena iz grada više od tri kilometra, dimnjak je visok 80 metara, tako da Kruševac nema bojazni od zagađenja prema našim standardima.

Uprkos tome, Gvozdenović je rekao da Toplana treba da se razvija u ekološkom smislu i da će se u narednom periodu raditi na konverziji kotlova sa mazuta i uglja na gas, kako bi se smanjilo zagađenje u samom centru grada. Takođe, razmišljaju o projektima u kojima će fokus biti obnovljivi izvori energije.

Gvozdenović je podsetio da je sunovrat Gradske toplane krenuo još 2006. godine, a da je, kad je on došao na poziciju direktora, nasledio je dug od milijardu i 900 miliona dinara.

– Uzeli smo kredit od državne banke, od Poštanske štedionice, koja nam je jedina izašla u susret u tom trenutku. Omogućili su nam da u ovoj grejnoj sezoni budemo spremni tako što smo vratili sve dugove prema dobavljačima, uradili reprograme starih dugovanja i omogućili normalnije poslovanje gde smo likvidni svakog meseca i gde radnici redovno primaju plate – objašnjava Gvozdenović.

Gradska Toplana nabavlja ugalj iz više rudnika te direktor kaže da oni koriste ugalj iz Pljevlja, Resavice, kao i ugalj iz Pernika u Bugarskoj. Zajedno sa institutom Bor, rade analize kvaliteta uglja na svakih 500 tona i ističe da u slučaju nezadovoljavajućeg kvaliteta oni dobavljaču reklamiraju dostavljen ugalj.

L.S.