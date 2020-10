Digitalno nasilje u emotivnim vezama srednjoškolaca: šta o tome misle nastavnici?

Većina nastavnika smatra da škola treba da se bavi zaštitom učenika od digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u emotivnim vezama, ali ih malo aktivno učestvuje u preventivnim aktivnostima na ove teme, pokazalo je istraživanje Autonomnog ženskog centra sprovedeno tokom proleća ove godine

Tema nasilja u emotivnim vezama nastavnicima nije potpuno bliska. O njoj se retko razgovara i sa roditeljima učenika. Svaki drugi nastavnik koji je učestvovao u sprovedenoj anketi ne zna da li je zlostavljanje tokom zabavljanja mladih – ozbiljan problem.

Prema saznanjima nastavnika i nastavnica najčešći oblik nasilja u partnerskim vezama učenika je psihičko nasilje, potom sledi fizičko, a najređe je seksualno zlostavljanje. Svi oblici nasilja su višestruko češće prisutni kod devojaka nego kod mladića.

– Treba istaći da su, prema saznanjima nastavnika i nastavnica, devojke nesrazmerno više izložene težim oblicima digitalnog nasilja, poput zastrašivanja od strane svojih partnera, nego što su to mladići, u situacijama u kojima, na primer, ona ne odgovori na poziv ili poruku svog partnera. Čak pet puta češće njima se preti da će na internet biti postavljene fotografije zbog kojih se osećaju neprijatno, ili da će biti deljene sa drugima – objašnjava Tanja Ignjatović, psihološkinja iz AŽC.

Ohrabruje podatak da je gotovo za sve predstavnike škola neprihvatljivo da mladić svojoj devojci udari šamar, kao i seksualni odnos bez pristanka. Ipak, polovina nastavnika veruje da su devojke u istoj meri nasilne kao i mladići, iako brojna istraživanja ukazuju na to da su one daleko češće žrtve nasilja muškaraca, a da su u slučajevima gde su mladići žrtve, učinioci uglavnom isto muškarci. Nastavnici, takođe, uglavnom nisu svesni da prve informacije o seksu i seksualnosti mladi dobijaju uglavnom na internetu i to na pornografskim sajtovima, iako i to potvrđuju podaci različitih istraživanja.

Trećina nastavnika smatra da zlostavljana osoba može lako da napusti partnersku vezu, što je takođe suprotno iskustvima iz prakse, o čemu često u javnosti govore predstavnice organizacija koje pružaju podršku ženama.

Nastavnici i nastavnice u Srbiji većinom ocenjuju sopstveno znanje o digitalnom seksualnom i rodno zasnovanom nasilju tokom zabavljanja mladih kao prosečno, što je pokazatelj da je potrebno raditi na unapređenju njihovih znanja.

– Relevantnost ovih tema i navedeni podaci, potvrđuju da je škola važno mesto za razgovor o emotivnim vezama mladih i prevenciji rodno zasnovanog nasilja. Treba raditi na unapređenju znanja profesionalaca o karakteristikama ovog nasilja i podstaći poverenje učenica i učenika da im se obrate i potraže pomoć u slučaju potrebe – dodaje Ignjatovićka.

AŽC je pripremio niz korisnih informacija, priloga, važnih kontakata, kao i uspešnih primera i rešenja, kako bi se pomoglo nastavnicima i nastavnicama da postanu adekvatna podrška svojim učenicima zarobljenim u nasilnim emotivnim vezama.

U istraživanju “Stavovi i odgovor predstavnica i predstavnika srednjih škola na pojavu zlostavljanja među mladima koji su u emotivnoj vezi” je učestvovalo 209 nastavnika i stručnih saradnika iz devet škola u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Paraćinu i Prijepolju, a obavljeni su i intervjui sa 15 predstavnika uprave u ovim školama. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta koji se realizuje uz podršku Vlade Švajcarske i Programa EU „Prava, jednakost i državljanstvo“.

Digitalno nasilje u emotivnim vezama srednjoškolaca: šta o tome misle nastavnici?

