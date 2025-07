Detaljan vodič kroz putarine do najpopularnijih letovališta

Planiranje letovanja često podrazumeva i računu troškova puta, a osim goriva i hrane, važno je imati u vidu i iznos koji će biti potrošen na putarine. Plaćanje putarina više se ne obavlja isključivo gotovinom ili karticom, jer je u mnogim državama omogućeno i elektronsko plaćanje putem TAG uređaja, koji štedi vreme na naplatnim rampama

Ova pogodnost dostupna je u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, dok se u Grčkoj njeno uvođenje očekuje do kraja ove sezone.

Za put od Kruševca do Herceg Novog, koji je dug oko 450 kilometara, vozači prvo plaćaju deonicu Kruševac zapad – Vrnjačka Banja u iznosu od 200 dinara, a nakon toga od Čačka (Pakovraće) do Požege 140 dinara. Po ulasku u Crnu Goru, očekuju ih dve naplatne rampe Smokovac–Mateševo, koja košta 3,5 evra u jednom pravcu, i tunel Sozina, čija cena iznosi 2,5 evra.

Ako je cilj letovanje u Hrvatskoj, cene putarina variraju u zavisnosti od destinacije. Do granice sa Hrvatskom, na relaciji Kruševac zapad – Šid, putarina iznosi 1.480 dinara. Nakon toga, putarina od Zagreba do Rijeke je 9,2 evra, do Zadra 16 evra, a do Šibenika 20 evra.

Za one koji letuju u Grčkoj, najčešće na Halkidikiju, osnovna ruta vodi preko Preševa, a putarina na toj deonici u Srbiji košta 1.270 dinara. U Severnoj Makedoniji se prolazi kroz pet naplatnih rampi, gde se putarina kreće od 60 do 100 denara (odnosno od 1 do 2 evra po rampi). Tačnije, na dve rampe se plaća po 60 denara (1 evro), na još dve po 80 denara (oko 1,5 evra), dok je poslednja naplatna rampa 100 denara (2 evra). Po ulasku u Grčku, još jedan trošak predstavlja obilaznica oko Soluna, kroz opštinu Oreokastro, gde putarina iznosi 2,95 evra.

Bez obzira na destinaciju, preporuka je da se pre puta dobro informišete o iznosima putarina i dostupnim opcijama plaćanja, jer se uz elektronske uređaje može uštedeti i vreme i strpljenje na naplatnim rampama.