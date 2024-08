Deo Lazarice danas bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15 časova, bez vode će biti deo grada Lazarica – ulica Aleksandrovačka (od Stevana Sremca do Globoderske), Globoderska i prateće ulice, kao i delovi sela Dedina koji obuhvata ulice Svetozara Miletića, Sibinjanin Janka, Rastka Petrovića, Save Mrkalja i prateće ulice. Takođe, zbog rekonstrukcije mreže, istog dana do 15 časova, bez vode će biti delovi Kruševca, uključujući Prizrensku i Cersku ulicu.