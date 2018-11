Dece sve manje, a Zakon “odlaže” roditeljstvo?

U Kruševcu pravo na porodiljsko i odsustvo radi nege deteta trenutno koristi 565 zaposlenih žena. Od 1. jula, kada je Zakon promenjen i poljoprivredne osiguranice stekle pravo na ovo bolavanje, ako su prethodno duže od 24 meseca bile prijavljene na osiguranje, nije podnela ni jedna poljoprivredna osiguranica. U ovom periodu zahtev za porodiljsko bolovanje podnelo je pet preduzetnica. To su podaci Službe za dečiju zaštitu Gradske uprave Kruševac. Prema podacima te službe za tri meseca primene Zakona, koji je predvideo više naknade za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta, u odnosu na pre, ukupno je 111 majki ostvarilo pravo na roditeljski dodatak, plus 185 majki koje su rodile decu između 25. decembra 2017., kada je zakon stupio na snagu i 1. jula, kada je počela njegova primena, te je u prva 3 meseca ukupno 296 majki ostvarilo pravo na povećani iznos roditeljskog dodatka. Za nezaposlene porodilje u Kruševcu je predviđeno po 40 hiljada dinara neto, iz budžeta Grada. One taj iznos dobiju kroz dve rate. Godišnje tu pomoć iskoristi oko 350 nezaposlenih porodilja, za šta iz budžeta bude izdvojeno oko 16 miliona dinara godišnje.