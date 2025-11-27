Danijela Valjarević: Spomenici prirode su čuvari biodiverziteta i kulturnog nasleđa

U svetu u kome se prirodna bogatstva sve više gube pod pritiskom urbanizacije i klimatskih promena, spomenici prirode predstavljaju dragocene oaze očuvanog ekosistema. Grad Kruševac, sa svojim bogatim prirodnim i kulturnim nasleđem, nosi odgovornost i privilegiju da štiti ovaj deo nacionalnog blaga, navela je profesorka biologije, Danijela Valjarević

Zašto se pojedina stabla i lokaliteti proglašavaju spomenicima prirode?

– Spomenici prirode se proglašavaju radi zaštite izuzetnih prirodnih fenomena, kao što su retke vrste drveća, geološke formacije, izvori, pećine ili predeli od posebnog ekološkog i estetskog značaja. Njihova vrednost nije samo u lepoti, već i u naučnom, obrazovnom i kulturnom značaju koji nose.

Koje su najvrednije prirodne karakteristike spomenika prirode u Kruševcu?

– Na teritoriji grada Kruševca, najvredniji prirodni lokaliteti uključuju zaštićene parkove, pojedinačna stabla velike starosti i retke vrste flore i faune. Posebno se ističu Pionirski park, Park prijateljstva i zeleni pojasevi oko kulturno-istorijskih spomenika, koji predstavljaju spoj prirode i tradicije.

Koliko su takvi spomenici značajni za lokalnu biodiverzitetsku mrežu?

– Očuvanje ovih lokaliteta ima ključnu ulogu u održavanju biodiverziteta, jer oni predstavljaju stanište za brojne autohtone i ugrožene vrste. Pored toga, služe kao koridori za migraciju životinja i kao genetski rezervoari za buduće generacije.

Kakvo je trenutno stanje spomenika prirode u Kruševcu?

– Spomenici prirode u Kruševcu uglavnom su u dobrom stanju, zahvaljujući kontinuiranom angažovanju lokalne samouprave. Opština Kruševac sprovodi mere zaštite i unapređenja, uz redovno održavanje i praćenje stanja prirodnih lokaliteta. Poseban akcenat stavlja se na ekološku edukaciju i podizanje svesti građana o značaju očuvanja prirodnih vrednosti.

Koji su najveći rizici za očuvanje ovih prirodnih dobara?

– I pored pozitivnih aktivnosti, spomenici prirode su i dalje izloženi rizicima kao što su zagađenje, nekontrolisana urbanizacija i klimatske promene. Ovi faktori mogu uticati na stabilnost ekosistema, ali se kroz odgovornu politiku i ekološki osvešćene mere nastoji ublažiti njihov uticaj i obezbediti dugoročna zaštita prirodnih dobara.

Spomenici prirode u Kruševcu nisu samo ekološki značajni – oni su i kulturni simboli, svedoci vremena i čuvari života. Njihovo očuvanje zahteva zajednički napor institucija, stručnjaka i građana. Samo tako možemo obezbediti da ove zelene riznice ostanu deo našeg nasleđa i budućnosti.

Anketa

Da li mislite da se u Srbiji dovoljno brine o očuvanju spomenika kulture?

Luka L. (45):

– Iskreno, ne znam ni šta tačno spada u spomenike kulture, ali mi se čini da u Srbiji skoro ništa nije dobro očuvano. Čak i novije zgrade i ulice se retko održavaju, tako da sumnjam da se posebno brine o starim objektima.

Gordana K. (79):

– Ono što možemo da vidimo svuda oko nas i stare kuće i crkve i sve to od vrednosti, nije očuvano. To su čuvali stari ljudi, stručni, mladi ne rade ništa i ničemu dobrom se ne nadam.

Nevena N. (33):

– Mislim da se brine, ali samo delimično. Postoje određeni projekti, restauracije i zaštite, ali u većini slučajeva to zavisi od lokalnih sredstava i inicijative. Neki značajni spomenici kulture su dobro očuvani, ali veliki broj je zapušten ili nedovoljno zaštićen. Milan R. (59):

– Nikako. U Srbiji se ne brine ni o čemu, a kamoli o spomenicima kulture. Sve propada, nema redovne održavanja, a ljudi retko dobiju priliku da vide ili saznaju za lepotu naše kulturne baštine.

Foto: Turistička organizacija grada Kruševca; Privatna arhiva