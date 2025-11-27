Ujednačena osnovica plata u sistemu socijalne zaštite od januara 2026.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja najavilo je uvođenje jedinstvene osnovice za obračun plata u celom sistemu socijalne zaštite, koje će važiti od 1. januara 2026. godine

Prema najavi, osnovica će biti povećana za 5,1 odsto i iznosiće 6.528,24 dinara. Do sada su u sistemu postojale čak četiri različite osnovice, što je dovodilo do nejednakosti pri usklađivanju zarada zaposlenih. Uvođenjem jedinstvene osnovice stvoriće se fer i ujednačeni uslovi za sve zaposlene, bez obzira na ustanovu ili vrstu usluge u kojoj rade.

Uz povećanje osnovice, izmenjena je i Uredba o koeficijentima za zaposlene u sistemu socijalne zaštite. Nijedno lice zaposleno u sistemu neće primati osnovnu platu manju od iznosa prosečne minimalne neto zarade u Srbiji.

Ministarstvo je najavilo i da će nastaviti sa unapređenjem položaja zaposlenih i ukupnih uslova rada, kao temelja kvalitetnog sistema podrške građanima.