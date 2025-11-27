Poziv veteranima: Dodela boračkih spomenica u Kruševcu

Postavljeno: 27.11.2025

Obaveštavaju se lica kojima je konačnim rešenjem Gradske uprave grada Kruševca do 31. jula 2025. godine priznat status borca, da će se uručenje boračkih spomenica vršiti u Službi za boračku i boračko-invalidsku zaštitu

Kako navode iz Gradske uprave, boračke spomenice će se dodeljivati u periodu od 24. novembra do 26. decembra 2025. godine, svakog radnog dana od 9 do 16 časova.

Molimo sve naše borce da u njima najpogodnijem terminu, posete Službu za boračku i boračko–invalidsku zaštitu, koja se nalazi u zgradi „Uprave za trezor“ u ulici Trg mladih 1, kako bismo im lično uručili ovo priznanje, u znak trajne zahvalnosti za njihovu hrabrost, žrtvu i doprinos miru – ističe se u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Gradske uprave Kruševac.

