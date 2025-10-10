Danas otvaranje Festivala sadnog materijala u Velikom Šiljegovcu

U Velikom Šiljegovcu će se od 10. do 11. oktobra održati 3. Festival ukrasnog sadnog materijala, a zvanično otvaranje je najavljeno sutra od 10 časova

Nakon svečanog početka Festivala i kulturno-umetničkog programa, u 11 sati će početi sa radom ocenjivačka komisija, dok je proglašenje pobednika najavljeno od 13.30 časova. Potom će uslediti obilazak rasadnika.

Drugog dana Festivala je planirana izložba ukrasnog sadnog materijala od 10 do 15 sati, da bi od 17 časova usledila dodela zahvalnica i zatvaranje ove manifestacije.

Na Festivalu će se predstaviti preko 50 izlagača ukrasnog dekorativnog bilja, kao i proizvođača zaštitnih sredstava, saksija, supstrata, malča i opreme za rasadničku proizvodnju.

Inače, Veliki Šiljegovac je poznat po velikom broju proizvođača rasadničkog materijala i trenutno je u ovom selu registrovano 97 rasadnika. Oko 60 odsto proizvodnje ukrasnog sadnog materijala Srbije je iz Velikog Šiljegovca, dok je preko 50 odsto srpskog izvoza upravo sa ovog područja.

N. L.