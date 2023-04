Danas je Svetski dan šale

Prvi april, Svetski dan šale je poznat po pravljenju šala i zbijanju viceva. Ovaj dan se slavi u različitim delovima sveta, a ljudi zbijaju šale na različite načine praveći smicalice. U nekim zemljama šale se priređuju do podneva, a osobe koje to čine kasnije i same postaju aprilske lude.

Prema jednoj od teorija, nastao je nastao kao posledica promene kalendara, kada je u 16. veku, francuski kralj Karlo IX doneo je odluku da se julijanski kalendar zameni gregorijanskim kalendarom, koji je bio precizniji. Nova godina se tada slavila 1. aprila, a ne 1. januara kao što je slučaj danas. Ljudi koji nisu bili upoznati sa promenom kalendara slavili su Novu godinu u pogrešnom datumu, i to je bio povod za šale i zbijanje viceva.

Druga teorija kaže da je 1. april nastao kao deo srednjovekovne tradicije pravljenja šala u vreme prolećnih festivala, koji su uključivali maskenbale i predstave.

M. J.