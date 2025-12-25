Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Postavljeno: 25.12.2025

Božić proslavljaju Rimokatolička crkva, protestantske, anglikanske i pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena, uključujući i Ukrajinu koja je prošle godine prvi put obeležava Božić po gregorijanskom kalendaru, nakon zakona koji je ukrajinski predsednik potpisao nastojanju da učini otklon od Rusije

Noćas je u crkvama širom sveta i u Srbiji služena sveta misa ponoćka, a u Beogradu u Katedrali Uznesenja blažene device Marije predvodio ju je kardinal i beogradski nadbiskup Ladislav Nemet.

To je služba koju ima samo Rimokatolička crkva smatrajući da baš tada iz mraka dolazi Božje svetlo. Svečana misa – ponoćka, privlači veliki broj vernika Rimokatoličke crkve i u Srbiji, a crkvene i stare narodne pesme, koje se tada pevaju stvaraju atmosferu radosti.

Božić se, kao i Hanuka i Nova godina, tradicionalno obeležava i na Međunarodnoj svemirskoj stanici, od 1968. godine.

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

