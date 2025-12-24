U Legatu Milića od Mačve otvorena godišnja izložba slika

Godišnja izložba RASINIUS- a uz tradicionalnu manifestaciju Druželjublje za Milića, koja se svake godine održava u Legatu Milića od Mačve, postala je nezaobilazan kulturni događaj u Rasinskom okrugu, pružajući prostor za susret umetnika i publike u duhu stvaralačkog dijaloga. Ova manifestacija okuplja članove Udruženja Rasinius, Likovnog kluba Dimitrije Simić i Kluba likovnih stvaralaca Klis iz Trstenika, predstavljajući godišnji presek likovne scene kroz različite likovne izraze.

Ove godine, sa oko 60 autora, izložba donosi bogatstvo likovnih formi i tehnika. Zastupljeni su radovi u klasičnim tehnikama kao što su ulje na platnu i akril, ali i kombinovane tehnike koje omogućavaju umetnicima da istražuju granice vizuelnog izraza.

Izložbu je otvorio Ljubiša Bata Đidić.

-U Kruševcu se večeras događa jedno čudo Miliću u čast. Slike koje večeras od srca predstavljaju amateri grada Kruševca i Rasinskog okruga predstavlja nešto što je izašlo iz srca svih nas.

Glumica Gordana Simić izložila je sliku Scena, koja je rađena ove godine.

-Veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras u Legatu Milića od Mačve. Energija je prelepa. Slikarstvo je vid monaškog posvećenja. To je nešto što me ispunjava – plod duha.

Pored slika, posetioci mogu uživati u fotografijama, ikonama i radovima koji se kreću od apstraktnih kompozicija i pejzaža, do figuracije i nadrealnih predstava. Ovakav širok spektar tema i stilova nudi posetiocu bogatu umetničku produkciju našeg kraja.

Ognjen Milićević