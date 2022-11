Crni petak: prilika za uštedu ili marketinški trik?  

Crni petak, koji deo ljudi s nestrpljenjem čeka, predstavlja dan kada prodavnice daju velike popuste i specijalne ponude. U radnjama se već danima primećuje veći broj kupaca, koji se nadaju da će željene stvari uspeti da kupe na sniženju. U pojedinim trgovinama akcije su krenule početkom nedelje, a veliko finale očekuje se danas, kada će radnje u Big šoping centru raditi do ponoći.

Dan, za koji se štedi preko godine i koji je rezervisan za najbolju kupovinu, iz Amerike se pre petnestak godina proširio na evropske zemlje. Kako bi smanjili gužvu, te privukli veći broj kupaca, mnoge prodavnice i tržni centri u Srbiji su specijalne akcije i rasprodaje proširili na vikend, pa i na celu nedelju.

–Već sam kupila nekoliko stvari na sniženju. Najviše se isplati kupovina skupljih stvari, jer se tako najviše uštedi. Ako mi obaveze dozvole, u prodavnice idem pre podne, kada je manja gužva i kada na miru, bez žurbe, mogu da pogledam sve što me interesuje – kaže Marija B.

Kruševljanin Pavle D. za Crni petak uglavnom kupuje nešto od bele tehnike, jer se tada, kako kaže, i sa manjim popustom uštedi.

-Uglavnom kupim nešto od tehnike, jer tada ostvarim značajniju uštedu. Ono što sam primetio poslednjih godina je da neke prodavnice prvo podignu cene, pa je onda za Crni petak snize. Trgovci tako često obmanjuju narod, pa je pametno da se neko vreme prati cena predmeta koji želimo da kupimo – objašnjava on.

Dobra ponuda se može naći i u onlajn prodavnicama. Kupuje se „iz fotelje”, izbegavaju se gužve i čekanje u redu, a predmet stiže na kućnu adresu.

-Drugarica i ja smo naručile neke krpice preko interneta. Planiramo da za vikend odemo do nekog većeg grada, gde je ponuda bolja. Nadamo se da ćemo pronaći garderobu za proslavu Nove godine – rekla je osamnaestogodišnja Sandra.

Dok nam slike iz sveta euforiju oko Crnog petka dočaravaju dugim redovima kupaca, koji zbog velikih popusta satima čekaju pred vratima radnje, situacija kod nas je dosta drugačija:

-Nažalost, popusti u Srbiji ne mogu da se uporede sa popustima u inostranstvu. Tamo oni idu i do 90 odsto. Kod nas su „popularne” stvari na sniženju od 10 do 30 odsto, dok one, koje više nisu u modi, nekada budu snižene do 50 odsto. Takođe, često se dešava da se sniženi artikli brzo rasprodaju, jer na stanju imamo samo nekoliko komada. Kupci se zbog toga često žale i ljute. Na Crni petak su nam pazari baš veliki, jer ljudi, kad već odvoje vreme da dođu, često usput kupe i ono što nije na sniženju – objašnjava prodavac u ovdašnjoj radnji.

Inače, Crni petak je naziv za prvi petak nakon Dana zahvalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama i uvek se proslavlja četvrtog petka u novembru.

J.A.