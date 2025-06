Čitluk, Kupci, Štitare i Zdravinje bez vode

JKP Vodovod obaveštava građane da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15:00, doći do prekida u isporuci vode u više naselja i ulica

Bez vode će biti:

Čitluk: ulice Jovana Miškovića, Kruševačka, Marka Miljanova, Cara Lazara (od Desanke Maksimović do kraja ulice) i Desanke Maksimović (od Cara Lazara do nadvožnjaka)

i sela Veliki Kupci: od Doma do kraja sela,

Štitari i Zdravinje.