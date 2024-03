Čitluk bez struje

Danas će zbog radova na elektromreži do 14h bez električne energije biti deo ulice Mladena Simića i Lipovačka sa okolnim ulicama. Takođe, do 15h bez struje će biti selo Čitluk.

Zbog popravke kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, neće biti vode u Kruševcu – na adresi Poručnika Božidara br. 12, u delu naselja Pešadijski puk, u selu Kobilje (od početka sela do kraja), u naselju Parunovac – duž Dimitrija Tucovića (od početka naselja do kraja) i susednim ulicama.