Prijave za samozapošljavanje do 15. maja

Rok za podnošenje zahteva nezaposlenih lica Nacionalnoj službi za zapošljavanje, za aktivnu meru samozapošljavanja, je 15. maj.

Ove godine, beneficije za ovu meru su povećane na 300 hiljada dinara, dok invalidna lica koja žele da započnu samostalni biznis mogu dobiti iznos od 330 hiljada dinara. Da bi koristili ove beneficije, privredni subjekt otvoren na ovaj način treba da bude aktivan 12 meseci i da plaća sve doprinose.

Interesovanje lica sa evidencije nezaposlenih je veliko, posebno za meru samozapošljavanja kroz program „Garancija za mlade“.

U Kruševcu je već potpisan 51 ugovor sa mladim ljudima do 30 godina starosti koji žele da se samozapošljavaju. Ostale mere iz aktivnih mera zapošljavanja su otvorene do 30. novembra, a za invalidna lica do kraja godine. Međutim, već u prvih nekoliko meseci od raspisivanja konkursa, kvote za zapošljavanje putem ovih mera se brzo popunjavaju, ističu iz kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

M.M.