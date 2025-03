Cene cveća za 8. mart u Kruševcu

Osmi mart, Međunarodni dan žena, obeležava se širom sveta kao dan posvećen damama i njihovim dostignućima. Jedan od najčešćih poklona za ovu priliku je cveće, koje mnoge žene dobijaju od članova porodice, prijatelja, kolega ili učenika. Nakon Dana zaljubljenih, 14. februara, ovaj praznik predstavlja jedan od najznačajnijih perioda za cvećare u našem gradu

U Kruševcu, cene cveća variraju u zavisnosti od vrste i aranžmana. U cvećari „Iris“, mali buket sa jednom ružom, ukrašen mašnicom ili trakom, košta od 300 dinara pa naviše, u zavisnosti od želja kupca.

– Ruže u boji kod nas koštaju 350 dinara po komadu, dok su crvene ruže, zbog svoje popularnosti i lepote, 400 dinara. Karanfili su najpovoljniji i koštaju 100 dinara, lale 200, hrizanteme 350, dok se saksijsko cveće kreće od 450 dinara pa naviše. Posebno smo ponosni i poznati zbog orhideja sa dve grane, koje koštaju samo 1.850 dinara – istakli su iz cvećare “Bloom Room”.

U „Bonsai Lux“ cvećari, najjeftiniji buket, ukrašen mašnicama i dekorativnim listovima iznosi 700 dinara. Pojedinačno cveće je povoljnije, karanfili su 100 dinara, a ruže od 300 do 350 dinara.

U Narodnom pozorištu izloženo je cveće iz JKP „Kruševac“.

– Cene cveća domaće proizvodnje kreću se od 100 do 800 dinara, dok uvozno cveće košta od 250 do 8.000. Rezano cveće poput gerbera je 150 dinara, ruže su 350, a orijental je najskuplji i košta 900 dinara. Orhideje se kreću od 1.800 do 2.200 dinara – rekli su.

Ove cene pružaju širok spektar mogućnosti za sve koji žele da obraduju sebi drage dame povodom 8. marta, prilagođavajući izbor cveća svom budžetu i afinitetima.

J.S.